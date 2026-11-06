80 ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Bogotá: “El presidente Abelardo De La Espriella ha dado un mensaje claro”

Migración Colombia informó que 80 ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Bogotá tras una serie de intervenciones adelantadas en 15 localidades de la capital, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército, la Alcaldía Mayor y con el acompañamiento de la Personería Distrital.

De acuerdo con la entidad, los procedimientos tuvieron como objetivo detectar a ciudadanos extranjeros que estuvieran involucrados en actividades delictivas o en comportamientos contrarios a la convivencia. Para ello, las autoridades consultaron las bases de datos de Migración Colombia y de la Policía Nacional, con el fin de verificar los antecedentes.

Como resultado de estas operaciones, se impuso la medida de expulsión a 80 personas,74 hombres y seis mujeres. Según el balance entregado por la entidad, este grupo acumulaba en conjunto 1.100 medidas correctivas por conductas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

Entre los comportamientos reportados se encuentran el porte de armas y elementos cortopunzantes, el consumo, porte, distribución o comercialización de sustancias psicoactivas y el irrespeto a la autoridad.

La entidad ha realizado varios operativos en diferentes puntos del país. Foto: MIgración Colombia

Migración también señaló que, de acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, entre los expulsados había personas con anotaciones relacionadas con delitos como hurto, tráfico de estupefacientes y extorsión.

Asimismo, se indicó que algunos de los ciudadanos registraban un historial de reincidencia, con casos en los que se acumulaban hasta 90 medidas correctivas. A este grupo se sumaron dos mujeres y un hombre que fueron expulsados tras cumplir sus respectivas condenas por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y extorsión.

Una vez finalizados los procedimientos, los 80 ciudadanos fueron trasladados a la base militar de CATAM, en Bogotá, mediante un operativo coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional y el Ejército. Desde allí abordaron un vuelo de apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana con destino a Cúcuta.

En esa ciudad fueron entregados a las autoridades migratorias en la zona de frontera, específicamente en el Puente Internacional Atanasio Girardot. Sin embargo, diez de estas personas fueron capturadas al llegar a territorio venezolano, debido a que tenían órdenes de captura vigentes por delitos cometidos en ese país.

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“El Presidente Abelardo De La Espriella ha dado un mensaje claro: vamos a mejorar la seguridad ciudadana y devolverle tranquilidad a todos los bogotanos. Colombia tiene las puertas abiertas para los extranjeros que vienen a trabajar y hacer las cosas bien, pero aquellos que ingresan con intención de delinquir tendrán que enfrentar todo el peso de la ley”, mencionó José Luis Castañeda, Director general de Migración Colombia.

El funcionario también señaló que la entidad continuará articulando sus acciones con la fuerza pública y las autoridades locales para hacer cumplir la normativa migratoria y adelantar procedimientos en diferentes territorios del país.