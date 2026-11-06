Caravana de Abelardo De La Espriella se detuvo en plena calle: gesto del presidente se volvió viral en redes

Un gesto que tuvo esta semana el presidente de la República, Abelardo De La Espriella en Santa Marta, no pasó desapercibido y quedó registrado en varios videos que se volvieron virales en redes sociales.

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De La Espriella ordenó que parara la caravana presidencial en la que se movilizaba en la capital del departamento del Magdalena, se orilló y se bajó de la camioneta para saludar a un grupo de niños que estaban en la acera.

El curioso episodio, según se ve en redes sociales, se registró a pocos metros del aeropuerto de Santa Marta.

“El presidente @ABDELAESPRIELLA hizo una inesperada frenada o parada en una tienda ubicada cerca al aeropuerto Simón Bolivar para recibir el cariño de niños y adultos que le mostraron su admiración”, expresó un mensaje de un usuario de X, que publicó el video con el momento que protagonizó De La Espriella.

Y otro internauta señaló: “No lo van a olvidar. Este momento quedará registrado en las mentes de estos niños como una experiencia fenomenal... El presidente de la República se detuvo para saludar a unos niños en medio de la calle”.

Frente a la agenda que realizó en Santa Marta, el presidente De La Espriella reveló detalles de un golpe en contra de las Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada.

“¡BIENVENIDOS A LA PATRIA MILAGRO! ¡EN COLOMBIA SE ACABÓ LA GUACHAFITA! A los criminales les estamos demostrando que aquí se respeta la ley y se impone la autoridad”, indicó De La Espriella.

Suado a ello anotó: “Ayer propinamos un golpe histórico al tráfico ilegal de armas: 104 ARMAS DE GUERRA INCAUTADAS Y CINCO CAPTURADOS EN EL CARIBE COLOMBIANO. ¡HACE 45 AÑOS NO SE REGISTRABA UNA INCAUTACIÓN DE ARMAMENTO DE ESTA MAGNITUD EN LA REGIÓN!”.

“Impedimos que este poderoso arsenal llegara a manos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y fuera utilizado para sembrar terror entre los colombianos”, indicó el presidente.

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Por último señaló: “¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTERRORISTAS! No vamos a darles tregua. Los vamos a perseguir en tierra, mar y aire, golpeando sus estructuras, sus finanzas y sus redes criminales. ¡EN LA ERA DEL TIGRE, LA AUTORIDAD SE RESPETA Y LOS BANDIDOS NO TIENEN ESCONDITE!”.