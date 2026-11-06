Caravana de Abelardo De La Espriella se detuvo en plena calle: gesto del presidente se volvió viral en redes

Un gesto que tuvo esta semana el presidente de la República, Abelardo De La Espriella en Santa Marta, no pasó desapercibido y quedó registrado en varios videos que se volvieron virales en redes sociales.
De La Espriella ordenó que parara la caravana presidencial en la que se movilizaba en la capital del departamento del Magdalena, se orilló y se bajó de la camioneta para saludar a un grupo de niños que estaban en la acera.
El curioso episodio, según se ve en redes sociales, se registró a pocos metros del aeropuerto de Santa Marta.
“El presidente @ABDELAESPRIELLA hizo una inesperada frenada o parada en una tienda ubicada cerca al aeropuerto Simón Bolivar para recibir el cariño de niños y adultos que le mostraron su admiración”, expresó un mensaje de un usuario de X, que publicó el video con el momento que protagonizó De La Espriella.
El presidente @ABDELAESPRIELLA hizo una inesperada frenada o parada en una tienda ubicada cerca al aeropuerto Simón Bolivar para recibir el cariño de niños y adultos que le mostraron su admiración. @JACOBOSOLANOC @jsanchezcristo @VickyDavilaH @darcyquinnr @DianaSaray pic.twitter.com/anTkPlvDdy— Idinael Fernández C. (@idinaelferca19) November 6, 2026
Y otro internauta señaló: “No lo van a olvidar. Este momento quedará registrado en las mentes de estos niños como una experiencia fenomenal... El presidente de la República se detuvo para saludar a unos niños en medio de la calle”.
No lo van a olvidar. Este momento quedará registrado en las mentes de estos niños como una experiencia fenomenal... El presidente de la República se detuvo para saludar a unos niños en medio de la calle. pic.twitter.com/tXiIwaz19W— EL ESCRIBANO - F. LEÓN M (@NOOLVIDAR11) November 6, 2026
Frente a la agenda que realizó en Santa Marta, el presidente De La Espriella reveló detalles de un golpe en contra de las Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada.
“¡BIENVENIDOS A LA PATRIA MILAGRO! ¡EN COLOMBIA SE ACABÓ LA GUACHAFITA! A los criminales les estamos demostrando que aquí se respeta la ley y se impone la autoridad”, indicó De La Espriella.
Suado a ello anotó: “Ayer propinamos un golpe histórico al tráfico ilegal de armas: 104 ARMAS DE GUERRA INCAUTADAS Y CINCO CAPTURADOS EN EL CARIBE COLOMBIANO. ¡HACE 45 AÑOS NO SE REGISTRABA UNA INCAUTACIÓN DE ARMAMENTO DE ESTA MAGNITUD EN LA REGIÓN!”.
¡BIENVENIDOS A LA PATRIA MILAGRO!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 6, 2026
¡EN COLOMBIA SE ACABÓ LA GUACHAFITA!
A los criminales les estamos demostrando que aquí se respeta la ley y se impone la autoridad.
Ayer propinamos un golpe histórico al tráfico ilegal de armas: 104 ARMAS DE GUERRA INCAUTADAS Y CINCO… pic.twitter.com/bz5oK2g64q
“Impedimos que este poderoso arsenal llegara a manos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y fuera utilizado para sembrar terror entre los colombianos”, indicó el presidente.
Por último señaló: “¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTERRORISTAS! No vamos a darles tregua. Los vamos a perseguir en tierra, mar y aire, golpeando sus estructuras, sus finanzas y sus redes criminales. ¡EN LA ERA DEL TIGRE, LA AUTORIDAD SE RESPETA Y LOS BANDIDOS NO TIENEN ESCONDITE!”.