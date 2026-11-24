Un carrobomba estalló el lunes en la ciudad de Villavicencio, en el centro del país, y dejó graves destrozos en la sede de la Gobernación del Meta y sus alrededores.

Este es el primer reporte oficial sobre el atentado contra la Gobernación del Meta

Este atentado se produce en momentos en que el presidente Abelardo De La Espriella, en el poder desde el 7 de agosto, adelanta una ofensiva militar con apoyo de Estados Unidos contra los grupos armados ilegales.

La bomba, que detonó pasadas las 9:00 p.m. y dejó un inmenso cráter, iba dirigida contra la gobernación del departamento del Meta, informó el mandatario en la red social X.

A car bomb detonated in the central Colombian city of Villavicencio on Monday, destroying a local governor's office and surrounding buildings. https://t.co/S2C6Z0XoNE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 24, 2026

Medios internacionales en todo el mundo reportaron el hecho y registraron lo sucedido tanto en sus portales web como en redes sociales.

El medio de comunicación El País de España reportó en su artículo: “Un carro bomba explota frente a la Gobernación del Meta en Villavicencio”, y agrega: “Se trata del segundo atentado contra una capital colombiana en menos de 24 horas. Las autoridades reportan varios heridos”

Reporte de El País de España Foto: Diario El País de España

Otro medio internacional que reportó el atentado fue la Agencia Anadolu, que es la agencia oficial de noticias del gobierno de Turquía:

“Un carrobomba explota cerca de la sede del gobierno de Meta en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella condena el bombardeo y añade que hasta el momento no ha habido muertos”, dice el artículo.

Artículo publicado por Anadolu Foto: Anadolu

El ataque del lunes en la noche ocurrió la víspera del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC.

De momento, ningún grupo terrorista se ha adjudicado el atentado en Villavicencio.

Al Jazeera publicó: “Carrobomba ataca la oficina del gobernador en Meta, Colombia. Un carrobomba explotó en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, Colombia. El ataque tuvo lugar junto a la oficina del gobernador y causó graves daños a los edificios cercanos”.

Reporte de Al Jazeera Foto: Al Jazeera

Entre enero y noviembre de este año, en Colombia se han registrado 358 ataques con drones cargados con explosivos, usados habitualmente por las mafias contra la fuerza pública y civiles, según un documento del ministerio de Defensa.

El diario alemán Deutsche Welle registró: “Explosión de coche bomba deja edificios destruidos en Colombia. El atentado se registra en la ciudad de Villavicencio, donde la explosión provocó un tremendo caos”.

“Videos muestran el centro de la ciudad sin electricidad y en caos”, dice el periódico alemán.

El Clarín de Argentina también habló del atentado en Colombia y publicó: Un cráter en el suelo y edificios destruidos: un atentado con un autobomba sacudió Colombia y dejó al menos 23 heridos.

Reporte del diario El Clarín Foto: El Clarín Argentina

“La explosión ocurrió frente a la sede de la Gobernación de Meta, en Villavicencio, en el centro del país”, escribió el diario.

Más temprano, un ataque con drones en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, dejó tres personas heridas, entre ellas un menor.

Más de 80 viviendas registraron daños por las explosiones, según la gobernación regional.

Otro de los medios en reportar el ataque terrorista fue el medio español Antena 3: “Un atentado terrorista con coche bomba en Colombia deja al menos a 12 personas heridas”.

Artículo publicado por Antena 3 Foto: Antena 3

“El presidente de Colombia lo ha calificado de atentado terrorista y ha avisado que “este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo’”, dijo el medio.

Otro de los medios de noticias que publicó información en sus redes sociales sobre el atentado fue Russia Today, uno de los diarios más vistos en la nación eslava.

❗ SUSPECTED CAR BOMB RIPS THROUGH CENTRAL COLOMBIAN CITY OF VILLAVICENCIO, leaving AT LEAST 12 INJURED BLAST TEARS through area around the GOVERNOR'S OFFICE, shattering windows and reducing nearby buildings to RUBBLE https://t.co/kadfZIK5b3 — RTBreaking (@RT_Breaking_) November 24, 2026