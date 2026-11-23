La Fiscalía de Paraguay ordenó este lunes 23 de noviembre la detención preventiva de Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank.

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La medida también alcanza a Rocío Caballero Bosch, esposa de Francisco Peña, según informó la agencia EFE. La decisión fue adoptada por el equipo de fiscales que adelanta las investigaciones sobre las operaciones financieras del banco y sus posibles conexiones con empresas privadas y figuras vinculadas al entorno del antiguo mandatario.

La orden se conoció después de que agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional realizaran diligencias en una empresa presuntamente relacionada con Francisco Peña.

Durante el procedimiento, adelantado el sábado 21 de noviembre, las autoridades buscaron documentación que permitiera esclarecer una operación inmobiliaria realizada en 2023 con la entonces Financiera Ueno, posteriormente convertida en Ueno Bank.

El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó el avance del juicio político con 78 votos y remitió el proceso al Senado. Foto: Redes sociales Santiago Peña

De acuerdo con la información divulgada por EFE, la investigación se concentra en una supuesta compraventa simulada de un inmueble a través de la firma Pear SRL.

Según una declaración entregada a la Fiscalía por Julio Rey, antiguo vicepresidente segundo de Ueno Bank, la compañía estaría vinculada con Francisco Peña.

Se estima que presuntamente habría adquirido un terreno de aproximadamente 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí por cerca de tres millones de dólares.

Las autoridades buscan determinar el origen de los recursos utilizados en esta operación, las condiciones en las que se habría desarrollado y la posible participación de personas relacionadas con el grupo empresarial que controlaba la entidad financiera.

El caso también ha puesto bajo la lupa las relaciones económicas y societarias entre el conglomerado empresarial de Ueno y personas cercanas al poder político paraguayo.

Francisco Peña había figurado entre los accionistas de U Holdings Sàrl, una sociedad constituida en Luxemburgo en 2024 y vinculada a la estructura empresarial del banco, aunque posteriormente dejó de aparecer en los registros accionarios conocidos.

La investigación tomó mayor dimensión después de que el Ministerio Público imputara, el pasado 7 de noviembre, al entonces presidente Santiago Peña y al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

Ambos fueron señalados por presuntos delitos relacionados con la administración de recursos y las operaciones financieras de la entidad.

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Según la Fiscalía, entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido importantes depósitos de instituciones públicas y fondos previsionales, mientras realizaba operaciones crediticias con empresas relacionadas con su propio grupo económico. Los investigadores también examinan posibles irregularidades en los mecanismos de supervisión bancaria.

El Ministerio Público informó que, para septiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en la entidad alcanzaban aproximadamente 3,6 billones de guaraníes y 233,4 millones de dólares.

La crisis provocó una fuerte conmoción política y financiera en Paraguay. Ueno Bank ingresó en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central el 3 de noviembre, mientras las investigaciones alcanzaron a antiguos directivos y funcionarios.

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Con la nueva orden contra Francisco Peña, las pesquisas amplían su alcance hacia el entorno familiar del exmandatario. La Fiscalía deberá establecer las responsabilidades individuales y determinar si las operaciones investigadas ocasionaron perjuicios económicos o involucraron recursos públicos.