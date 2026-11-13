La Fiscalía de Paraguay solicitó este viernes, 13 de noviembre, ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña por el presunto delito de asociación criminal, dentro de la investigación por las irregularidades financieras de Ueno Bank.

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La petición también involucra a cinco antiguos y actuales funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP), señalados de participar en una presunta estructura que habría favorecido a la entidad bancaria.

Según el documento fiscal conocido por la agencia AFP, Peña habría encabezado una organización que operaba desde el propio aparato estatal para proteger los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.

Los investigadores sostienen que desde la Presidencia se habrían coordinado acciones para debilitar los controles financieros y permitir que el banco continuara recibiendo depósitos pese a las advertencias sobre su situación económica.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña. Foto: AFP

El exmandatario ya enfrenta imputaciones por lesión de confianza y administración en provecho propio. Con la nueva solicitud, un juez deberá determinar si existen elementos suficientes para incorporarle el cargo de asociación criminal. De ser declarado culpable de los delitos atribuidos, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión.

La investigación también alcanza al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a los exintegrantes del directorio Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González.

La Fiscalía investiga si estos funcionarios participaron en decisiones destinadas a ocultar información sobre la situación patrimonial de Ueno y sus operaciones con empresas relacionadas.

El caso se desarrolla en dos investigaciones paralelas: una dirigida contra los responsables de Ueno Bank y otra centrada en Peña y las autoridades del organismo regulador.

El Ministerio Público informó que trabaja en identificar a las personas y empresas vinculadas, rastrear los recursos y recuperar los activos que puedan encontrarse dentro y fuera del país.

La crisis se agravó el pasado 3 de noviembre, cuando el Banco Central ordenó iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.

La decisión se tomó tras una revisión de sus estados financieros y la identificación de operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador.

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El impacto alcanzó a millones de clientes y a diferentes sectores económicos. De acuerdo con el Banco Central, para el 11 de noviembre se habían transferido aproximadamente 3,99 billones de guaraníes en anticipos de la garantía de depósitos, destinados a 1.812.348 ahorristas con derecho a recibir esta cobertura.

Sin embargo, el mecanismo legal establece límites de protección por depositante, por lo que estos pagos no representan necesariamente la recuperación de la totalidad de los recursos depositados.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía el 5 de noviembre y anunció que trabaja en alternativas financieras para atender a las empresas afectadas.

la Fiscalía paraguaya incorporó a Santiago Peña y a cinco exautoridades del Banco Central a la investigación por presunta asociación criminal relacionada con Ueno Bank. Foto: Montaje El País

La institución también señaló que colaborará con las autoridades judiciales mediante la entrega de documentación sobre las colocaciones de recursos públicos en la entidad.

En el ámbito político, Peña fue separado de la Presidencia el 6 de noviembre, luego de que el Senado lo declarara culpable por mal desempeño de sus funciones durante un juicio político.

Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el cargo para completar el periodo gubernamental hasta 2028.

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Ahora, la ampliación de la imputación abre un nuevo capítulo judicial que podría comprometer a más antiguos funcionarios y profundizar las investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos paraguayos.

Peña y los demás señalados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.