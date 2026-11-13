Papa León XIV llega a su “querida” Chiclayo, ciudad peruana de la que fue obispo

El papa León XIV llegó este viernes, 13 de noviembre, a su “querida” Chiclayo, ciudad del norte de Perú donde fue obispo por cerca de ocho años y que lo recibe con un fuerte fervor popular, en la etapa más esperada de su intensa gira suramericana.

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Emocionado, vestido de blanco, el pontífice bajó del avión y recibió de un grupo de niños unas flores amarillas, al son de una banda que tocaba música tradicional de la costa norte peruana. Una estruendosa multitud lo recibió en las calles.

León XIV celebrará por la mañana una misa multitudinaria en las pampas de Pimentel, una vasta extensión árida que bordea el océano Pacífico, a 15 kilómetros del centro chiclayano.

The people of Chiclayo are in the streets welcoming Pope Leo XIV! “Blessed is he who comes in the name of the Lord” https://t.co/Lc7clQqguq — Catholic Sat (@CatholicSat) November 13, 2026

Miles de personas llegaron hasta allí caminando este viernes bajo un sol intenso. Bomberos disparaban desde sus camiones chorros de agua para hidratar a las muchedumbres.

Por la tarde, el papa se reunirá con religiosos y estudiantes de una universidad católica.

“Bienvenido a casa”, dicen los afiches que abundan en los escaparates de los negocios. En el centro histórico de esta ciudad costera de 600.000 habitantes, su imagen es omnipresente.

En el primer discurso tras su elección como líder de la Iglesia católica y de sus 1.400 millones de fieles el año pasado, León XIV saludó a su “querida diócesis de Chiclayo”.

👋León XIV ya está en casa El papa aterriza en Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023 https://t.co/QuLz9Ra8sP — ROME REPORTS (@romereportsesp) November 13, 2026

El primer papa estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, arribó el miércoles al país andino, donde vivió casi dos décadas.

Tras recorrer Uruguay y Argentina, Perú es la última escala de este viaje, que realiza pocas semanas después de someterse a una operación por un cáncer de pulmón.

En la plaza principal, cerca de la catedral, unas letras doradas presentan a Chiclayo como la “ciudad del papa León XIV”. Una pantalla gigante proyecta las etapas de la gira de Robert Prevost, de 71 años, desde su llegada a Perú.

La gente observa la comitiva que traslada al Papa León XIV a lo largo del recorrido hacia Pampas de Pimentel, antes de una misa que será oficiada por el pontífice en Chiclayo, Perú, el 13 de noviembre de 2026. Foto: AFP

Incluso los dulces locales son preparados para la ocasión, como el King Kong, un postre vendido en una caja, que incluye un llavero con la figura del papa y una plegaria impresa.

Con información de AFP*