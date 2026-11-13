El escándalo que rodea a Jensen Huang, fundador de Nvidia y una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica, sumó un nuevo capítulo.

De acuerdo con información revelada por Reuters el empresario habría mantenido una relación íntima con otra empleada de la compañía, una información que amplía las investigaciones periodísticas sobre sus vínculos extramatrimoniales y que se conoce el mismo día en que se confirmó su salida de la presidencia y de la dirección ejecutiva de la empresa.

De acuerdo con Reuters, Huang habría sostenido una relación con otra trabajadora de Nvidia cuya identidad aún no ha sido revelada. La agencia explicó que intentó comunicarse con ella, pero no consiguió obtener una respuesta.

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La revelación de esta fotografía coincide con la apertura de la investigación que anunció Nvidia el pasado domingo, 8 de noviembre. Foto: Tomada de redes sociales

Se trata de la segunda empleada de Nvidia relacionada sentimentalmente con el empresario en los reportes periodísticos y del tercer vínculo extramatrimonial conocido públicamente.

La primera mujer señalada en las investigaciones es Alice Huang, también conocida como Huang Le, una empresaria china que fue directiva de Megaspeed International, compañía tecnológica con sede en Singapur y vinculada comercialmente con Nvidia.

Según una investigación de The New York Times, Jensen Huang habría desarrollado una relación cercana con ella. El caso adquirió una dimensión internacional cuando autoridades de inteligencia estadounidenses la señalaron como presunta colaboradora del Gobierno chino y sospecharon que habría transmitido información a Pekín. Estas acusaciones no han sido demostradas públicamente y China ha rechazado los señalamientos. Jensen y Alice Huang no tienen parentesco familiar.

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Jensen Huang y Alice Huang aparecen juntos. Foto: Tomada de redes sociales

La segunda relación que trascendió involucra a Kimberly Powell, quien se desempeñaba como vicepresidenta de atención médica de Nvidia y reportaba directamente al empresario. The New York Times informó que ambos habrían mantenido un vínculo extramatrimonial. La publicación citó a personas familiarizadas con la compañía y reportó que existían registros audiovisuales en los que aparecían juntos en actitud afectuosa durante una conferencia empresarial.

En medio de las primeras revelaciones, el propio empresario reconoció su infidelidad. En un mensaje enviado a los trabajadores de Nvidia el 8 de noviembre, Huang pidió disculpas a su esposa, a sus hijos y a sus colaboradores. Admitió que había sido infiel y asumió la responsabilidad por el daño causado a su familia. También manifestó su intención de recuperar la confianza de sus allegados y aseguró que cooperaría con la investigación independiente iniciada por la junta directiva de la compañía ante las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.

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Imagen de referencia de Nvidia. Foto: NurPhoto via Getty Images

La controversia coincidió con un giro inesperado en la dirección de Nvidia. El 12 de noviembre, la compañía anunció oficialmente que Huang había renunciado a los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva, con efecto inmediato. La decisión puso fin a más de 33 años de liderazgo del empresario, quien fundó la compañía en 1993 junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem. Aunque la salida se produjo después de las revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales, el comunicado corporativo no presentó una explicación específica sobre los motivos de la renuncia.

La empresa designó a Colette Kress, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera desde 2013, como directora ejecutiva interina. La junta anunció que comenzaría la búsqueda de un sucesor permanente y que evaluaría candidatos internos y externos. También nombró a Harvey C. Jones como su primer presidente de junta directiva.

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Lori y Jensen Huang viven un complicado momento de pareja tras destaparse un escándalo tecnológico ocasionado por una infidelidad. Foto: FilmMagic

Otro interrogante que surgió tras las revelaciones tiene que ver con el matrimonio de Jensen Huang y Lori Huang, con quien se casó en 1985 y tiene dos hijos. La pareja ha construido una fortuna vinculada principalmente al crecimiento de Nvidia, cuya expansión la convirtió en una de las compañías más valiosas del mundo gracias a sus procesadores para inteligencia artificial.

En ese contexto, también comenzaron a circular estimaciones sobre cuánto podría costar un eventual divorcio. Algunas publicaciones han mencionado la posibilidad de que Lori recibiera cerca de 81.100 millones de dólares, cálculo basado en la hipotética división de la mitad de un patrimonio estimado en 162.200 millones.