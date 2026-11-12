Trump no perdonó la salida de Jensen Huang y dio el nombre de quien quiere que sea el nuevo CEO de Nvidia: “Una leyenda”

La salida de Jensen Huang de Nvidia abrió una nueva etapa para una de las compañías más importantes del sector tecnológico. En medio de la búsqueda de un sucesor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso sobre la mesa un nombre que ya había sido mencionado por algunos analistas: Tim Cook, expresidente ejecutivo de Apple.

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Trump se pronunció a través de una publicación en Truth Social, en la que destacó el trabajo de Huang y manifestó quién considera que debería ocupar su lugar.

“Ahora que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre para ocupar su lugar: Tim Cook de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a una leyenda!”, escribió el mandatario.

La propuesta, sin embargo, no representa una decisión oficial. La elección del próximo director ejecutivo está en manos de la junta directiva de Nvidia, que anunció que evaluará candidatos internos y externos.

Tim Cook, el nombre que Trump puso sobre la mesa

Tim Cook dejó la dirección ejecutiva de Apple el primero de septiembre de 2026, después de 15 años en ese cargo. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de la junta directiva, mientras que John Ternus asumió como CEO de la compañía.

"Una leyenda reemplaza a una leyenda", escribió el presidente al proponer al exdirector de Apple, Tim Cook. Foto: Andrew Harnik / Fotógrafo de plantilla

La posibilidad de que Cook llegue a Nvidia también había sido mencionada por Jeffrey Sonnenfeld, decano asociado de la Escuela de Administración de Yale, en un artículo de opinión publicado antes de la renuncia de Huang.

Trump elogió la gestión de Huang y señaló a Cook como su favorito para asumir el cargo. Foto: Truth Social - @realDonaldTrump

Al referirse a la trayectoria del antiguo jefe de Apple, Sonnenfeld destacó que tiene “un historial incomparable de éxito al suceder a un fundador de personalidad arrolladora”. La frase alude a la manera en que Cook tomó las riendas de Apple después de Steve Jobs.

Nvidia todavía debe elegir a su próximo director

Mientras se define quién ocupará el cargo de manera permanente, Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera de Nvidia, quedó al frente de la empresa de forma interina.

La junta directiva también designó a Harvey C. Jones como su primer presidente y le encargó dirigir el proceso para encontrar al nuevo CEO.

La decisión será determinante para una compañía que Huang dirigió durante 33 años y que se convirtió en uno de los principales proveedores de los chips utilizados para desarrollar inteligencia artificial.

La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, asumió temporalmente el mando de la compañía mientras se elige al sucesor de Jensen Huang. Foto: AFP

El analista tecnológico y de ciberseguridad Ritesh Kotak explicó a Al Jazeera que la elección depende de los integrantes de la junta. “Al final del día, todo depende de la junta”, afirmó.

Kotak también advirtió sobre el desafío que implica reemplazar al empresario: “Él es el capitán que ha estado dirigiendo el barco desde principios de los años noventa”. Y añadió: “Estos son zapatos grandes que hay que llenar”.

Por ahora, Trump ya expresó su favorito, pero Nvidia no ha anunciado que Cook esté entre sus candidatos oficiales ni que exista un acuerdo para su llegada.

Trump ya había reconocido a Jensen Huang con Medalla

El pasado 8 de octubre de 2026, en Washington, Donald Trump entregó a Jensen Huang la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo tecnológico. El empresario fue reconocido por su papel en la transformación de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) en una arquitectura de computación de propósito general, una tecnología que terminó siendo fundamental para el avance de la inteligencia artificial.

Trump había reconocido meses antes la trayectoria de Huang con una de las máximas distinciones científicas de Estados Unidos. Foto: AFP

Durante el acto, realizado en el marco del evento “Science: A New Golden Age”, Trump destacó la trayectoria del fundador de Nvidia y afirmó que su determinación contribuyó a que Estados Unidos se mantuviera a la vanguardia de la carrera tecnológica. También lo describió como “un hombre increíble, al que llegué a conocer muy bien”.

El reconocimiento permite dimensionar la relación pública que Trump había construido con Huang antes de que se conociera su salida de Nvidia.