Microsoft explica qué provocó la caída mundial que afectó a millones de usuarios: “Hemos confirmado escenarios de impacto”

La interrupción de los servicios de Microsoft dejó a usuarios de diferentes países con dificultades para consultar sus correos electrónicos y utilizar herramientas de trabajo. La compañía identificó el origen de los problemas y reveló las medidas que adelanta para recuperar el funcionamiento de su infraestructura.

Ni el internet ni el celular: Microsoft 365, Outlook y Teams sufren fallas y miles de usuarios reportan interrupciones

Un fallo en los sistemas de Microsoft estaría detrás de la interrupción

La caída estuvo relacionada con problemas en varios servidores que dejaron de responder a las revisiones automáticas que realiza Microsoft para comprobar que sus equipos funcionan correctamente.

En un primer momento, la empresa advirtió sobre una carga elevada en diferentes regiones. Sin embargo, sus investigaciones permitieron establecer que el inconveniente no se originó por una cantidad inusual de personas intentando ingresar a sus cuentas.

“Hemos determinado que la carga elevada no se debe a un aumento del tráfico, sino a que varios servidores no están disponibles de forma inesperada, lo que sobrecarga la infraestructura restante”, explicó Microsoft a través de su cuenta oficial de Estado de Microsoft 365.

En Colombia: Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades registraron reportes de problemas en los servicios de Microsoft. Foto: Downdetector

La compañía también identificó que las fallas en las comprobaciones automáticas podían estar relacionadas con un componente específico encargado de revisar el estado de los servidores.

Esta situación provocaba que algunos equipos quedaran inaccesibles y aumentara la presión sobre los demás.

Microsoft tuvo que modificar sus operaciones para recuperar el servicio

Ante las dificultades, la compañía comenzó a trasladar las conexiones hacia otras partes de su infraestructura mundial para distribuir mejor la carga.

“Estamos explorando activamente todas las vías para reducir el impacto. Hemos pausado todas las implementaciones, estamos redirigiendo tráfico adicional fuera de la infraestructura afectada y estamos reiniciando los servidores afectados para que vuelvan a estar operativos”, comunicó la empresa.

También puso a prueba un cambio de configuración para evitar que los equipos siguieran quedando fuera de servicio por los problemas en sus revisiones automáticas.

La compañía confirma avances en la recuperación

En su actualización más reciente, Microsoft informó que encontró una alternativa para verificar el funcionamiento de los servidores y consiguió recuperar una parte de los equipos afectados.

“Hemos validado un método alternativo de verificación de la salud del servicio, lo que permitió que un subconjunto de los servidores afectados regresara exitosamente al servicio. Ahora estamos aplicando este cambio de manera más amplia”, señaló.

Microsoft anuncia avances en la recuperación, pero todavía no confirma el restablecimiento total. Foto: Cristina Arias

La empresa agregó que prepara sistemas automáticos capaces de detectar los servidores que dejen de responder y reiniciarlos para mantener la estabilidad de sus servicios.

Aunque este avance representa un paso hacia la normalización, Microsoft todavía no confirmó que todos los equipos afectados hayan recuperado su funcionamiento.