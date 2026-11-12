WhatsApp sorprende con nueva función en sus chats que cambiará la forma de comunicarse entre los usuarios

WhatsApp incorporó una nueva función en su versión beta para Android que permitirá enviar mensajes de texto que solo podrán leerse una vez. Esta característica amplía la herramienta de visualización única que la aplicación ya ofrece para fotografías, videos y notas de voz.

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Esta modalidad sigue el mismo funcionamiento que la plataforma utiliza desde 2023 para los archivos multimedia, los cuales desaparecen automáticamente después de que el destinatario los abre o reproduce. Ahora, la compañía busca extender esta alternativa a las conversaciones escritas, con el propósito de ofrecer mayores opciones de privacidad a sus usuarios.

La novedad fue descubierta por el portal especializado WaBetaInfo, que identificó la herramienta en la versión beta 2.26.45.6 de WhatsApp para Android. Para utilizarla, el usuario deberá escribir el mensaje y mantener presionado el botón de envío hasta que aparezca la opción de ‘Visualización única’. En el primer uso, la aplicación mostrará una notificación con las condiciones de esta modalidad y solicitará confirmar la acción.

Esta modalidad sigue el mismo funcionamiento que la plataforma utiliza desde 2023 para los archivos multimedia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cuando el destinatario abra el contenido, WhatsApp mostrará el texto en una pantalla independiente y notificará al remitente que el mensaje ya fue visto. Una vez que se cierre esa ventana, el contenido desaparecerá y ninguna de las dos personas podrá volver a consultarlo desde el chat.

La herramienta también incorpora restricciones para evitar que el contenido sea conservado o compartido. Durante la visualización, la aplicación bloquea las capturas de pantalla y las grabaciones, además de impedir que el receptor copie, reenvíe o guarde el texto. De esta manera, la función está orientada a quienes necesitan compartir información privada sin dejarla disponible permanentemente en una conversación.

Una vez que se cierre esa ventana, el contenido desaparecerá y ninguna de las dos personas podrá volver a consultarlo desde el chat. Foto: 123RF

Por ahora, la característica se encuentra en fase de pruebas y WhatsApp prevé extender su disponibilidad a más cuentas durante las próximas semanas. Sin embargo, todavía no existe una fecha confirmada para su lanzamiento general en la versión estable de la aplicación.