Él es Jensen Huang, el fundador de Nvidia que pasó de lavar platos a liderar un imperio tecnológico

Nvidia quedó envuelta en una polémica, debido a que las revelaciones sobre la vida privada de Jensen Huang y las investigaciones relacionadas con una presunta filtración de información confidencial. La situación puso bajo la lupa tanto el entorno personal del directivo como los posibles riesgos de seguridad que habría enfrentado la compañía.

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De acuerdo con publicaciones de The New York Times, las autoridades estadounidenses examinaron los posibles vínculos de una empresaria china con organismos de inteligencia de Pekín. La mujer, quien supuestamente habría mantenido una relación sentimental con Huang, fue señalada de colaborar en la entrega de información.

De hecho, tras las revelaciones publicadas por el medio estadounidense, el pasado domingo 8 de noviembre, Huang reconoció en una carta dirigida a empleados y accionistas que había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, exdirectiva de la empresa singapurense Megaspeed International, con quien no tiene ningún vínculo familiar.

Nvidia comunicó este jueves la salida de Jensen Huang del cargo de director ejecutivo. Foto: Bloomberg via Getty Images

Además, el periódico también reveló que Huang también habría sostenido una relación con Kimberly Powell, quien se desempeñaba como vicepresidenta de salud de Nvidia y estaba bajo su supervisión directa.

En medio de la controversia, Nvidia comunicó este jueves la salida de Jensen Huang del cargo de director ejecutivo, una decisión genera incertidumbre sobre el futuro de la compañía y el impacto que tendrían estas revelaciones en su dirección.

Pero ¿quién es Jensen Huang? A lo largo de las últimas tres décadas, el empresario se consolidó como uno de los directivos más exitosos de la industria tecnológica y llevó a Nvidia a convertirse en la segunda compañía más valiosa del mundo. Según una descripción recogida por El Periódico de Catalunya, sus empleados lo califican como un hombre “introvertido” y “reacio”, aunque también destacan su “carácter volcánico”.

Jensen junto a su exesposa Lori Mills. Foto: FilmMagic

Durante su infancia en EE. UU., Huang enfrentó episodios de acoso por ser un inmigrante asiático en una comunidad mayoritariamente blanca. Sin embargo, estas dificultades no impidieron que sobresaliera académicamente, especialmente en matemáticas e informática, además de destacarse en tenis de mesa. Su rendimiento fue tan notable que logró adelantar dos grados y terminó sus estudios de secundaria a los 16 años.

Posteriormente, ingresó a la Universidad Estatal de Oregón para estudiar ingeniería eléctrica, donde conoció a Lori Mills, quien se convertiría en su esposa. Tras graduarse, ambos se trasladaron a Silicon Valley para trabajar en el diseño de microchips y, tiempo después, se casaron. La pareja tuvo dos hijos, Spencer y Madison, mientras Mills dejó su carrera profesional para dedicarse a la crianza de ambos.

Logo de Nvidia, empresa de chips de IA. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En 1993, cuando tenía apenas 30 años, Jensen Huang fundó Nvidia junto con los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem en un restaurante de San José, California, donde años atrás había trabajado lavando platos. El nombre de la compañía se inspiró en el término latino invidia y surgió de la intención de desarrollar un chip gráfico que destacara frente a sus competidores. Aunque durante sus primeros años estuvo cerca de la quiebra, la empresa logró recuperarse a finales de 1997 y comenzó a cotizar en bolsa en 1999.

Uno de los mayores hitos de Nvidia llegó con el desarrollo de la primera unidad de procesamiento gráfico (GPU), diseñada para ejecutar miles de operaciones matemáticas al mismo tiempo. Inicialmente, esta tecnología ganó popularidad en la industria de los videojuegos, pero desde 2006 comenzó a utilizarse también en sistemas de supercomputación e investigación científica.

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Pese a los riesgos económicos que implicaba apostar por esta arquitectura, Huang mantuvo su estrategia, que terminó convirtiendo a los procesadores de la compañía en piezas fundamentales de la informática moderna.

A finales de la década de 2000, cuando la inteligencia artificial todavía no despertaba gran interés, Nvidia comenzó a explorar el potencial de sus procesadores en este campo. En 2009, el científico Geoffrey Hinton utilizó sus chips para desarrollar un sistema de reconocimiento de voz. Los resultados sorprendieron a los investigadores, pues también permitían entrenar programas capaces de identificar diferentes imágenes.

A finales de la década de 2000, cuando la inteligencia artificial todavía no despertaba gran interés, Nvidia comenzó a explorar el potencial de sus procesadores en este campo. Foto: Getty Images

A partir de esos avances, Jensen Huang comprendió que las redes neuronales podían transformar la tecnología y, en 2013, decidió convertir la inteligencia artificial en una de las principales apuestas de la compañía.

Esa decisión marcó un antes y un después para Nvidia, cuyos superordenadores comenzaron a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la IA. En 2018, sus procesadores fueron utilizados por OpenAI para entrenar los primeros modelos de la familia GPT, una tecnología que posteriormente sirvió de base para ChatGPT, lanzado a finales de 2022.

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La popularidad de esta herramienta impulsó una carrera mundial por desarrollar sistemas de inteligencia artificial generativa, en la que Nvidia se convirtió en uno de los principales proveedores de infraestructura tecnológica.

El crecimiento de este mercado también disparó el valor de la compañía y la fortuna de su fundador. En 2025, Nvidia alcanzó una capitalización bursátil de cinco billones de dólares, convirtiéndose en la primera empresa en llegar a esa cifra.

Por su parte, Jensen Huang acumuló un patrimonio superior a los 151.000 millones de dólares, pese a poseer aproximadamente el 3,5% de las acciones de la compañía.