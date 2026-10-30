La nueva función de Windows 11 que permite recuperar un computador dañado sin utilizar una memoria USB

Microsoft lanzó la nueva función Cloud Rebuild, una herramienta que permite restaurar un ordenador con Windows 11 directamente desde la nube, sin necesidad de contar con una imagen de instalación ni utilizar un dispositivo USB. Esta alternativa busca facilitar el proceso de recuperación del sistema operativo, especialmente cuando el equipo presenta fallos o problemas que requieren una reinstalación.

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Cloud Rebuild ya está disponible en los equipos para restaurarlos sin la necesidad de depender de la integridad del sistema operativo instalado, ya que descarga Windows y los controladores necesarios para realizar una instalación limpia.

No obstante, la actualización que incluye esta función (conocida como KB5127936) es opcional, aunque llegará a todos los dispositivos dentro de poco, después de que Microsoft la anunciara en julio.

Microsoft lanzó la nueva función Cloud Rebuild. Foto: Getty Images

Cloud Rebuild, a diferencia de la opción de recuperación que ha estado disponible como descarga desde la nube con Cloud Download, funciona aunque la instalación actual esté dañada y es capaz de reinstalar Windows en un dispositivo que no se puede iniciar.

Sí que hay algunos aspectos a tener en cuenta, ya que esta nueva función de Windows 11 ejecuta una reinstalación completa del sistema, por lo que se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos. También necesita que el PC esté conectado a internet y a una fuente de alimentación mientras se ejecuta el restablecimiento del sistema.

Esta función está disponible si Windows no se inicia, desde el entorno de recuperación de Windows tras varios reinicios fallidos y desde ‘Recuperación’, dentro de ‘Sistema’, en los ajustes de Windows.

*Con información de Europa Press.