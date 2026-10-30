¿Qué pasa si le roban su cuenta de ChatGPT? Expertos advierten sobre los riesgos ocultos

ChatGPT se ha convertido en una herramienta creativa para generar ideas, evaluar decisiones y preparar conversaciones difíciles. Desde organizar un viaje y resolver dudas tecnológicas hasta analizar una propuesta comercial, revisar documentos de trabajo o archivos sensibles, son algunas de las múltiples actividades que las personas exploran al usar la plataforma.

ChatGPT añade nuevas funciones para usuarios de Apple: requisitos y pasos para habilitar estas opciones

Sin embargo, la compañía ESET advirtió que cada consulta o solicitud que se realiza a través de estas herramientas puede incluir información privada relacionada con los intereses, hábitos, proyectos, relaciones, responsabilidades y preocupaciones de los usuarios.

Ante este escenario, la empresa advierte sobre las consecuencias que podría tener el acceso de un ciberdelincuente a esta información y las diferentes formas en que podría utilizarla, incluso para comprometer a los contactos personales o el entorno laboral de los usuarios. Además, señala que los riesgos no se limitan a la exposición de las conversaciones, sino que también dependen del tipo de datos que las personas comparten dentro de la plataforma.

La empresa advierte sobre las consecuencias que podría tener el acceso de un ciberdelincuente a esta información. Foto: 123RF

¿Qué ocurre si pierde el acceso a su cuenta de ChatGPT?

El primer riesgo de que un ciberdelincuente consiga acceder a una cuenta de ChatGPT es la exposición de información sensible. Según los expertos, el atacante podría consultar las conversaciones, revisar los documentos compartidos y acceder a los datos que el usuario haya proporcionado. Esto incluye información personal, laboral, médica, académica o relacionada con proyectos confidenciales, dependiendo del contenido almacenado en la plataforma.

Otro peligro está relacionado con los ataques de ingeniería social. Al conocer los intereses, hábitos y relaciones personales o profesionales del usuario, el ciberdelincuente podría diseñar mensajes, engaños y estafas mucho más creíbles. De esta manera, tendría mayores posibilidades de hacerse pasar por alguien de confianza, manipular a sus contactos o conseguir información adicional mediante técnicas de engaño.

Los chatbots de inteligencia artificial son alterados para cometer delitos informáticos. Foto: Getty Images

El incidente también podría afectar a terceros, especialmente cuando el usuario ha compartido contratos, documentos internos o datos de clientes y compañeros de trabajo. A esto se suma el posible abuso de funciones e integraciones habilitadas en la cuenta.

Por ejemplo, si cuenta con herramientas para enviar correos electrónicos o consultar archivos laborales, el atacante podría aprovechar esos permisos para suplantar al propietario, distribuir enlaces fraudulentos o acceder a información confidencial. El alcance dependerá de las conexiones y autorizaciones disponibles.

Finalmente, el acceso no autorizado podría generar consecuencias económicas y dificultar la recuperación de la cuenta. Si existen funciones de pago, créditos de API o servicios facturables, el atacante podría ocasionar consumos no autorizados. Además, tendría la posibilidad de modificar configuraciones de seguridad e intentar impedir que el propietario recupere el acceso.