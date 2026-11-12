Fabricante automotriz japonés sigue en números rojos: reportó pérdidas por 247 millones de dólares

Nissan es una de las marcas automotrices japonesas más famosas en el rubro, sin embargo, distintas razones la llevaron a estar en una situación problemática.

Según el informe financiero publicado por la automotriz el 11 de noviembre, las pérdidas ascendieron a 39,705 millones de yenes, frente a los 221,900 millones registrados durante el primer semestre fiscal de 2025. La empresa atribuyó parte de sus resultados a los costos relacionados con su programa de reestructuración, que tuvo el nombre de “Re: Nissan.”

Aun así, el balance también mostró señales de recuperación. La utilidad operativa alcanzó los 80.000 millones de yenes, equivalentes a unos 498 millones de dólares, después de haber registrado pérdidas operativas de 27.700 millones de yenes durante el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos netos consolidados llegaron a 6,07 billones de yenes, mientras que las ventas globales sumaron 1,41 millones de vehículos.

La reestructuración de Nissan

La compañía continúa ejecutando “Re:Nissan”, estrategia que busca reducir gastos, optimizar la producción y fortalecer su competitividad en los mercados internacionales. Durante los primeros seis meses del ejercicio, el programa permitió generar ahorros adicionales por 110.000 millones de yenes, según el fabricante.

Sin embargo, la automotriz enfrenta dificultades en mercados como China, donde la menor demanda y la competencia de fabricantes de vehículos eléctricos han presionado sus resultados. En contraste, Estados Unidos y Japón mantienen un comportamiento comercial favorable.

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Ante este panorama, Nissan redujo su previsión de ventas globales para el año fiscal 2026: pasó de estimar 3,15 millones de unidades a proyectar entre 2,97 y 3 millones.

La empresa mantuvo su previsión de alcanzar una utilidad operativa anual de 200.000 millones de yenes. También espera obtener 120.000 millones de yenes de beneficio operativo durante el segundo semestre fiscal.

Además, anunció que presentará un nuevo plan de negocios en febrero de 2027, con el que definirá la siguiente etapa de su estrategia corporativa.

De esta manera, Nissan busca consolidar los ahorros de su reestructuración y recuperar rentabilidad en medio de un mercado automotor marcado por la competencia, los cambios tecnológicos y la presión sobre los costos.