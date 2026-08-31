Últimas palabras de Tim Cook como CEO de Apple: nostálgico mensaje recibe miles de respuestas, “Mi título cambia mañana”

Tim Cook cerró este lunes 31 de agosto una etapa de 15 años al frente de Apple con una publicación en X en la que agradeció a la comunidad de usuarios y anticipó el comienzo de una nueva etapa dentro de la compañía.

Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple: ya se conoce quién tomará el mando de la empresa

“Enviando mucho amor a la comunidad de Apple en mi último día como CEO”, escribió Cook en su cuenta oficial. El ejecutivo añadió una frase que resume el cambio que se hará efectivo este martes: “Mi título cambia mañana”.

Una despedida con tono personal

El mensaje no tuvo el tono de un anuncio corporativo. Cook optó por hablar directamente de su vínculo con quienes utilizan los productos de la compañía y agradeció el respaldo recibido durante sus años como director ejecutivo.

“Mi gratitud es infinita”, manifestó el ejecutivo, antes de asegurar que está “emocionado por el próximo capítulo”. La publicación generó miles de interacciones y respuestas en redes sociales tras ser difundida.

La despedida de Cook provocó miles de reacciones en redes sociales. Foto: @tim_cook

Aunque este es su último día como CEO, Cook no abandona Apple. Desde el 1 de septiembre asumirá como presidente ejecutivo de la junta directiva, mientras John Ternus ocupará la dirección general. Apple había anunciado oficialmente esta transición en abril.

Lo que Cook había dicho sobre su sucesor

La despedida publicada este lunes llega varios meses después de una carta dirigida a la comunidad de Apple. En ese documento, difundido cuando se anunció el cambio, Cook explicó que veía la transición como el siguiente paso de su trayectoria y elogió ampliamente a Ternus.

Sobre quien será el nuevo CEO, Cook afirmó entonces que era “la persona ideal para el puesto” y destacó su experiencia de 25 años dentro de Apple.

Cook destacó los 25 años de experiencia de Ternus dentro de Apple. Foto: Getty Images / Apple

También dejó claro que su salida de la dirección ejecutiva no significaría una ruptura con la empresa. “Esto no es un adiós”, escribió en aquella carta.

Ahora, con el cambio de cargo a pocas horas de hacerse efectivo, Cook vuelve a despedirse públicamente de la comunidad que acompañó su etapa al frente de una de las compañías más importantes del mundo.