Cómo evitar que el televisor se congele, pixele o se quede sin señal TDT: el fenómeno que podría estar detrás del problema

Existe un problema que suele generar frustración entre los usuarios de televisores, especialmente cuando se presentan fallas que parecen estar relacionadas con el aparato, la antena o el cableado. En estos casos, algunos canales de la TDT pueden comenzar a pixelarse, congelarse o mostrar el conocido mensaje de “sin señal”, pese a que la instalación doméstica funcione con normalidad.

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De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, una de las posibles causas es el fading troposférico, un fenómeno atmosférico que puede alterar temporalmente la propagación de las señales de televisión. Este efecto suele presentarse con mayor frecuencia durante la primavera y el verano, especialmente en zonas cercanas al mar.

Pero, ¿por qué surge el fading? Este fenómeno podría aparecer cuando las altas temperaturas, la humedad y determinadas condiciones atmosféricas favorecen que las ondas electromagnéticas de la TDT recorran distancias mucho mayores de lo habitual. Aunque podría parecer beneficioso, esta propagación extraordinaria puede terminar afectando la recepción de los canales.

Este fenómeno podría hacer que los canales se pixelen durante el verano. Foto: Getty Images

En estas circunstancias, los televisores pueden captar señales provenientes de repetidores ubicados a cientos de kilómetros de distancia, que normalmente no llegan con suficiente intensidad para ser detectadas. Estas señales suelen ser irregulares y pueden interferir con las emisiones que recibe habitualmente la antena.

El fenómeno se vuelve más frecuente durante los periodos de calor, cuando la evaporación del agua incrementa la humedad del aire. A esto se suman determinadas inversiones térmicas que pueden crear condiciones favorables para que las ondas de radio se propaguen mucho más lejos de lo habitual.

Esta interferencia puede provocar que el televisor tenga dificultades para interpretar correctamente la emisión, generando pixelaciones, cortes, imágenes congeladas o pérdidas momentáneas de algunos canales. Foto: Getty Images

El problema surge cuando una señal procedente de un repetidor lejano se superpone con la señal habitual. Esta interferencia puede provocar que el televisor tenga dificultades para interpretar correctamente la emisión, generando pixelaciones, cortes, imágenes congeladas o pérdidas momentáneas de algunos canales.

¿Qué hacer para solucionar este problema?

Si las fallas en la señal de la TDT aparecen de manera puntual durante los días de calor, lo más probable es que la recepción se normalice cuando cambien las condiciones atmosféricas. Sin embargo, cuando las interferencias se repiten con frecuencia durante los meses de altas temperaturas, puede ser conveniente revisar el sistema.

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Una antena bien orientada, cables coaxiales con buen apantallamiento y una instalación correctamente ajustada pueden ayudar a reducir los problemas. También es importante comprobar los amplificadores, ya que un exceso de ganancia podría saturar la señal en lugar de mejorarla.

En zonas donde el fenómeno es especialmente frecuente, podría ser necesario modificar la orientación de la antena hacia otro centro emisor o instalar un equipo capaz de afrontar variaciones importantes en la intensidad de la señal. Si se trata de una antena comunitaria o es necesario realizar trabajos en el tejado, la recomendación es recurrir a un instalador profesional para evaluar y solucionar el problema.