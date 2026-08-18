Adiós a los cables: el pequeño dispositivo que puede conectar al televisor para ver películas y series en 4K

Cada vez más usuarios optan por consumir contenido en alta resolución para disfrutar de una experiencia visual más nítida y envolvente, especialmente al ver películas, series o jugar videojuegos. La tecnología 4K permite apreciar imágenes con mayor nivel de detalle y realismo que las resoluciones convencionales, mientras que el auge de la tecnología ha contribuido a popularizar este formato.

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El contenido en 4K ofrece una resolución cuatro veces superior a la del Full HD, una característica que se traduce en imágenes más definidas, colores más intensos y un mayor nivel de detalle. Esta diferencia puede apreciarse especialmente en televisores de gran tamaño, donde la mayor resolución permite disfrutar de escenas con un aspecto más realista y una experiencia visual más inmersiva.

Aunque existe una alternativa que durante años permitió convertir televisores convencionales en equipos con funciones inteligentes, Google anunció en agosto de 2024 el fin de la fabricación de Chromecast. Los últimos modelos dejaron de comercializarse en febrero de 2025, mientras la compañía comenzó a concentrar su oferta en dispositivos de streaming con Google TV, generalmente de mayor precio.

Cada vez más personas buscan ver contenido en 4K por la experiencia visual más inmersiva y realista que ofrece. Foto: Getty Images

Ante la búsqueda de alternativas económicas, el Strong SRT 41 se presenta como una de las opciones disponibles para quienes quieren darle funciones de Smart TV a un televisor antiguo. El dispositivo cuenta con un formato compacto que permite instalarlo de manera discreta en la parte posterior del televisor.

De acuerdo con lo explicado por el sitio web Meristation, el Strong SRT 41 permite acceder a Android TV y viene acompañado de un mando a distancia para facilitar su manejo. Su diseño compacto guarda similitudes con el antiguo Chromecast, por lo que podría ser una alternativa para quienes buscan una experiencia de streaming sencilla y una configuración que permita incorporar funciones inteligentes a un televisor convencional.

Los televisores inteligentes cuentan con puertos USB que cumplen principalmente la función de conectar dispositivos externos. Foto: Getty Images/Maskot

Entre sus principales características se encuentra la compatibilidad con resolución 4K y HDR10, además de soporte para sonido Dolby Atmos. El dispositivo incorpora 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento, prestaciones que pueden resultar útiles para reproducir contenido y utilizar aplicaciones de entretenimiento.

Además, por su tamaño, también puede convertirse en una opción práctica para llevar a otros lugares donde no haya un televisor inteligente, como una segunda vivienda o una habitación con un equipo antiguo.