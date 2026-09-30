Tenga cuidado al limpiar su Smart TV de este modo: puede dejarlo completamente inestable

Limpiar un Smart TV, es decir, borrar o deshabilitar el software de fábrica que se considera “innecesario”, suele ser un proceso molesto. Para simplificarlo, el desarrollador Cobanov decidió probar una alternativa novedosa: darle instrucciones a la inteligencia artificial Claude de Anthropic para que optimizara su Android TV mediante un único comando. Su orden indicaba no eliminar aplicaciones, sino solo deshabilitar las que no se usaban, reducir la velocidad de las animaciones y guardar un registro de los cambios realizados.

Adiós a los cables: el pequeño dispositivo que puede conectar al televisor para ver películas y series en 4K

Aunque su prueba compartida en X resultó exitosa, el propio desarrollador advirtió sobre los peligros de esta práctica. La inteligencia artificial es propensa a cometer errores y sus agentes no suelen admitir cuando desconocen una respuesta.

Por qué otorgar acceso total a la IA puede arruinar el televisor

Concederle permisos completos a un agente de inteligencia artificial para manipular el sistema operativo puede volver inestable al equipo. Si la tecnología sufre una alucinación o ejecuta una acción equivocada, existe la posibilidad de que desactive componentes indispensables del sistema, como los paquetes de software responsables de recibir las actualizaciones automáticas.

Dentro de sus modificaciones, el desarrollador también reemplazó la pantalla de inicio habitual de Google TV por FLauncher, una aplicación gratuita y de código abierto que muestra las aplicaciones en una cuadrícula sencilla, sin el sistema de recomendaciones de la interfaz original.

Opciones manuales y seguras para agilizar el sistema

Para lograr que el Smart TV funcione con mayor rapidez sin asumir riesgos innecesarios, expertos recomiendan realizar algunos ajustes sencillos desde el menú interno de Android TV:

Hay formas sencillas de mejorar el rendimiento del televisor desde sus propios ajustes. Foto: Getty Images

Limpiar la memoria caché: Libera espacio de almacenamiento temporal sin necesidad de borrar ni deshabilitar programas.

Libera espacio de almacenamiento temporal sin necesidad de borrar ni deshabilitar programas. Disminuir las animaciones: Reduce la duración de los efectos visuales al navegar por los menús para ganar velocidad.

Reduce la duración de los efectos visuales al navegar por los menús para ganar velocidad. Desactivar funciones secundarias: Desconectar la reproducción automática de videos, apagar el diagnóstico de uso constante y activar el modo de “Solo aplicaciones”.