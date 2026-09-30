Tenga cuidado al limpiar su Smart TV de este modo: puede dejarlo completamente inestable

Limpiar un Smart TV, es decir, borrar o deshabilitar el software de fábrica que se considera “innecesario”, suele ser un proceso molesto. Para simplificarlo, el desarrollador Cobanov decidió probar una alternativa novedosa: darle instrucciones a la inteligencia artificial Claude de Anthropic para que optimizara su Android TV mediante un único comando. Su orden indicaba no eliminar aplicaciones, sino solo deshabilitar las que no se usaban, reducir la velocidad de las animaciones y guardar un registro de los cambios realizados.
Aunque su prueba compartida en X resultó exitosa, el propio desarrollador advirtió sobre los peligros de esta práctica. La inteligencia artificial es propensa a cometer errores y sus agentes no suelen admitir cuando desconocen una respuesta.
Por qué otorgar acceso total a la IA puede arruinar el televisor
Concederle permisos completos a un agente de inteligencia artificial para manipular el sistema operativo puede volver inestable al equipo. Si la tecnología sufre una alucinación o ejecuta una acción equivocada, existe la posibilidad de que desactive componentes indispensables del sistema, como los paquetes de software responsables de recibir las actualizaciones automáticas.
bu sabah android televizyonumun geliştirici özelliklerini açıp claude’a adb ile bağlan televizyonu debloat et dedim. (donan kasan gereksiz ram tüketen her şeyin temizliği)— Mert Cobanov (@mertcobanov) August 27, 2026
televizyonu kontrol etmeye başladı, uygulamaları deaktive etti, flauncher kurdu. animasyon sürelerini… pic.twitter.com/gQhau30DLF
Dentro de sus modificaciones, el desarrollador también reemplazó la pantalla de inicio habitual de Google TV por FLauncher, una aplicación gratuita y de código abierto que muestra las aplicaciones en una cuadrícula sencilla, sin el sistema de recomendaciones de la interfaz original.
Opciones manuales y seguras para agilizar el sistema
Para lograr que el Smart TV funcione con mayor rapidez sin asumir riesgos innecesarios, expertos recomiendan realizar algunos ajustes sencillos desde el menú interno de Android TV:
- Limpiar la memoria caché: Libera espacio de almacenamiento temporal sin necesidad de borrar ni deshabilitar programas.
- Disminuir las animaciones: Reduce la duración de los efectos visuales al navegar por los menús para ganar velocidad.
- Desactivar funciones secundarias: Desconectar la reproducción automática de videos, apagar el diagnóstico de uso constante y activar el modo de “Solo aplicaciones”.