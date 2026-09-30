Tenga cuidado si su celular se calienta: este es el detalle que debe revisar para evitar daños en la batería

A muchos usuarios les ha pasado que, mientras realizan alguna actividad en su celular, sienten que la temperatura del equipo comienza a aumentar. Esta situación puede resultar incómoda y generar preocupación, especialmente cuando se piensa que algo podría estar afectando sus componentes internos.

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Sin embargo, cierto nivel de calentamiento es normal y puede estar relacionado con la forma en que funcionan estos dispositivos. Al hacer llamadas, enviar mensajes, utilizar redes sociales, reproducir videos, tomar fotos, jugar o ejecutar aplicaciones que demandan un alto rendimiento, el teléfono debe trabajar con mayor intensidad y, como consecuencia, su temperatura puede elevarse.

De acuerdo con José Mauricio Miguez Giraldo, ingeniero y docente de la Facultad de Ingeniería de UNICOC, cuando el calor es excesivo o permanece durante un periodo prolongado, conviene prestar atención, pues podría ser una señal de que existe algún inconveniente.

Uno de los principales responsables del aumento de temperatura es el procesador, sobre todo cuando el equipo funciona cerca de su máxima capacidad. Como referencia, una temperatura de entre 35 °C y 40 °C puede considerarse habitual en determinadas condiciones de uso, siempre que el dispositivo pueda sostenerla sin generar una incomodidad significativa.

Mujer conectado el celular al cargador. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

El problema aparece cuando el móvil está expuesto de manera prolongada a temperaturas elevadas. El exceso de calor puede acelerar el desgaste de algunos componentes, especialmente de la batería y la pantalla, y con el tiempo afectar aspectos como la capacidad de carga, la resolución o la frecuencia de actualización.

Además, las altas temperaturas pueden comprometer otros elementos internos del dispositivo, incluidos los sellos y adhesivos utilizados para ayudar a protegerlo de la humedad. Por esta razón, si el teléfono alcanza un nivel de calor inusual, lo recomendable es detener las actividades que puedan estar generándolo, desconectarlo de la corriente, apagarlo, retirar la funda y dejarlo enfriar de manera gradual sobre una superficie plana.

El dispositivo se puede sobrecalentar por usarlo bajo el calor. Foto: Getty Images

No es aconsejable introducir el equipo en la nevera o el congelador para acelerar el proceso. El cambio brusco de temperatura puede producir condensación en el interior y aumentar el riesgo de corrosión o cortocircuitos.

Por otro lado, si el calentamiento se presenta con frecuencia incluso al realizar tareas sencillas, es conveniente revisar el dispositivo. También se deben considerar señales de alerta como una deformación física del teléfono, que podría estar relacionada con la batería, o una descarga inusualmente rápida sin que exista un uso exigente. Estos síntomas pueden estar asociados con problemas en la batería o con el funcionamiento del software.