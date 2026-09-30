Vladímir Putin asegura que Ucrania no tiene “antídoto” tecnológico contra el arma motal rusa ‘Geran’

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que Ucrania estaría buscando un “alto el fuego aéreo” que, según él, estaría relacionada con las dificultades para responder a los nuevos drones rusos Geran, según declaraciones recogidas por TASS.

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Durante una intervención ante periodistas, Putin vinculó esa supuesta petición con los ataques rusos contra objetivos ucranianos y afirmó que Kiev estaría teniendo problemas para hacer frente a esta nueva generación de aeronaves no tripuladas.

Putin habla de una nueva amenaza aérea

El mandatario ruso sostuvo que la respuesta de Moscú a los ataques ucranianos habría sido especialmente destructiva y que esa situación habría llevado a Kiev a solicitar una pausa en los ataques desde el aire.

“Necesitan especialmente detener los ataques de nuestros modernos misiles Geranio, contra los cuales, al menos por ahora, no tienen contramedida ni antídoto”, afirmó Putin, según TASS.

El presidente ruso se refirió así a los nuevos modelos de drones propulsados por motores a reacción. A diferencia de las versiones anteriores, estas aeronaves pueden alcanzar velocidades considerablemente mayores, lo que dificulta su interceptación con algunos de los sistemas empleados anteriormente contra drones más lentos.

Putin también presentó la supuesta petición ucraniana como una consecuencia directa de esa dificultad. Indicó que la respuesta de la Federación Rusa a los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas fue tan delicada y destructiva para el enemigo que el régimen ucraniano pidió un alto el fuego.

El problema no sería imposible de derribar

La afirmación de Putin no significa que Ucrania carezca por completo de medios para interceptar estos aparatos. Un análisis publicado por Meduza señala que Kiev ya ha mostrado capacidad para derribar algunos drones de este tipo, aunque desarrollar una defensa que pueda emplearse de manera masiva implica mayores costes.

Ucrania sí ha conseguido derribar algunos de estos drones, aunque hacerlo a gran escala supone un reto mayor. Foto: Getty Images

Los Geran con motores a reacción son más rápidos que sus predecesores, pero esa mejora también implica un mayor coste de fabricación. Por eso, el desafío para Ucrania no consiste únicamente en detectarlos y derribarlos, sino en conseguir hacerlo a gran escala sin que el coste de la defensa aumente considerablemente.

De esta manera, la afirmación de Putin sobre la ausencia de un “antídoto” se produce en medio de una carrera tecnológica en la que ambos bandos buscan desarrollar nuevas formas de ataque y defensa.