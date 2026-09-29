Elon Musk pidió perdón a Donald Trump en plena rueda de prensa: lo que dijo después sorprendió

Donald Trump ha comenzado a referirse a la inteligencia artificial como “superinteligencia” (S.I.), una expresión que también apareció durante su encuentro con Elon Musk. En plena rueda de prensa, el empresario se encontraba hablando sobre el futuro de esta tecnología cuando hizo una pausa, se corrigió y pidió perdón al presidente estadounidense antes de continuar con su respuesta.

Trump reúne a los gigantes tecnológicos en la Casa Blanca para hablar de “superinteligencia”

Musk habló de un futuro marcado por la IA

La pregunta estaba relacionada con una de las principales preocupaciones alrededor del desarrollo de la inteligencia artificial: qué ocurrirá con los empleos, especialmente aquellos relacionados con computadores.

Musk comenzó destacando los posibles beneficios de esta tecnología, pero hizo una precisión durante su respuesta.

“Bueno, creo que vale la pena destacar los beneficios positivos de la inteligencia artificial. S.I., perdón”, dijo Musk.

Musk se corrigió por el término usado para la IA y Trump le agradeció el gesto. Foto: A.P.I.

La expresión hacía referencia a “superinteligencia”, término que Trump viene utilizando para referirse a la inteligencia artificial. El presidente estadounidense, incluso, anunció días atrás que los documentos oficiales de Estados Unidos pasarían a emplear esa denominación.

Después de corregirse, Musk retomó su explicación y planteó un escenario de abundancia impulsado por estas tecnologías.

“Creo que, por lo menos, el resultado más probable es un Age of Abundance en el que no tenemos solo un ingreso básico universal, sino un ingreso alto universal”, afirmó.

“Los trabajos van a cambiar”

Musk también se refirió directamente al temor de que la IA provoque una pérdida masiva de empleos.

“Bueno, los trabajos van a cambiar”, señaló, antes de recordar que las ocupaciones ya se han transformado con los avances tecnológicos. “Los trabajos siempre han cambiado”, agregó.

Para explicar su punto, puso como ejemplo una labor que dejó de realizarse de la misma manera después de la aparición de los computadores digitales.

🚨 JUST NOW: Elon Musk, shoulder to shoulder with President Trump, explains why AI is going to lift up ALL of humanity -- not force them into poverty@elonmusk: "I think by FAR the most likely outcome is an AGE OF ABUNDANCE where we don't have just universal basic income, we… pic.twitter.com/ohp7KHo9YY — Nick Sortor (@nicksortor) September 29, 2026

“Ser un computador era un trabajo. Había edificios llenos de gente haciendo cálculos. Pero ahora los computadores digitales hacen esas tareas”, explicó.

Musk sostuvo que no considera probable que las personas vuelvan a dedicarse a ese tipo de tareas manuales y añadió: “Así que creo que veremos una evolución de los trabajos”.

Musk también habló de la atención médica

El empresario llevó su argumento más allá del empleo y aseguró que la combinación de robots y superinteligencia podría transformar la atención médica.

“Cuando tienes robots y tienes inteligencia superinteligente, significa que todo el mundo en el mundo puede tener mejor cuidado médico que cualquiera aquí, incluyendo yo”, afirmó.

Musk cerró su intervención defendiendo la posibilidad de que el resultado de estos avances sea positivo y calificó ese futuro como uno que las personas querrían alcanzar.