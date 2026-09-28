Starship consigue su primer vuelo orbital y Elon Musk reaccionó tras el histórico logro

La nave Starship, desarrollada por SpaceX, marcó un nuevo capítulo en su programa espacial este lunes 28 de septiembre al completar por primera vez un vuelo orbital. El despegue se realizó desde la base Starbase, en Texas, durante la decimocuarta prueba del vehículo más grande y potente construido hasta ahora.

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El éxito de la misión fue celebrado por el empresario Elon Musk, quien reaccionó en la red social X con un breve mensaje que rápidamente se viralizó: “¡Primer vuelo orbital de Starship exitoso!”.

De acuerdo con Europa Press, la prueba representaba uno de los desafíos más importantes para SpaceX, ya que buscaba validar una serie de maniobras críticas del sistema de lanzamiento. Entre ellas estaban el despegue, el ascenso, la separación entre etapas, el retroceso controlado del propulsor y su intento de aterrizaje sobre un punto ubicado en alta mar.

El propulsor Super Heavy, que impulsa a Starship durante los primeros minutos del vuelo, incorporó varias mejoras respecto a la misión anterior. La empresa introdujo cambios tanto en el hardware como en el software para aumentar la fiabilidad del reencendido de los motores y optimizar el sistema de filtrado de combustible.

Starship de Space X en su despegue este 28 de septiembre. Foto: Getty Images

En el vuelo previo, el Super Heavy había conseguido activar por primera vez sus 33 motores durante la maniobra de retroceso, aunque una acumulación de hielo afectó a tres de los motores centrales y obligó a finalizar esa fase antes de lo previsto. Después intentó completar el aterrizaje encendiendo ocho de los trece motores programados, pero terminó realizando un amerizaje brusco en el golfo.

Además del logro orbital, la misión sirvió para poner en órbita 26 satélites Starlink V3, destinados a reforzar la red de internet satelital de la compañía. Según SpaceX, cada uno aporta 1 terabit por segundo de capacidad, lo que eleva el total de esta misión a 26 Tbps, una cifra que multiplica por diez la capacidad que ofrecía un lanzamiento de satélites Starlink V2 Mini mediante un cohete Falcon 9.

La empresa prevé que, tras las verificaciones correspondientes en órbita, los nuevos satélites comiencen a prestar servicio en las próximas semanas.

Starship de Space X en su despegue este 28 de septiembre. Foto: Getty Images

Como parte de las pruebas, tres de esos satélites fueron equipados con cámaras especiales para observar el escudo térmico de Starship durante el vuelo y enviar imágenes a los equipos en tierra. El objetivo es recopilar información que permita perfeccionar las futuras maniobras de regreso del vehículo hasta la plataforma de lanzamiento.

El avance también fue reconocido por el administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien felicitó públicamente a SpaceX por alcanzar la órbita terrestre y destacó la importancia de que las misiones de Starship puedan convertirse, con el tiempo, en operaciones habituales para la exploración espacial.