Elon Musk acaba de hacer una promesa a toda la gente de la Tierra: anuncio final sobre salud

Elon Musk volvió a poner sobre la mesa una de sus apuestas más ambiciosas sobre el futuro de la inteligencia artificial y la robótica. Esta vez, el empresario vinculó directamente a Grok, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por xAI, con Optimus, el robot humanoide de Tesla, y aseguró que ambos podrían tener un papel decisivo en la atención médica.

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La afirmación fue publicada por Musk en X, donde planteó un escenario en el que estas dos tecnologías llegarían a ofrecer servicios de salud a escala mundial.

La promesa de Elon Musk para toda la humanidad

En su publicación, Musk fue directo al describir lo que espera que ocurra con la unión entre inteligencia artificial y robótica.

“Un día, Optimus + Grok brindarán una atención médica increíble a toda la gente de la Tierra”, escribió Elon Musk en X.

La frase no presenta un producto médico que ya esté disponible ni anuncia el inicio de un servicio de salud. Se trata de una proyección sobre el papel que el empresario espera que tengan sus tecnologías en los próximos años.

Optimus y Grok se unirían para llevar atención médica a todo el planeta, según Musk. Foto: @elonmusk

El alcance de la declaración, sin embargo, es considerable: Musk no habló únicamente de utilizar inteligencia artificial para apoyar a médicos o de emplear robots en hospitales. Su planteamiento apunta a que la combinación de ambas herramientas pueda ampliar el acceso a la atención médica para personas de todo el planeta.

Musk ya había llevado a Optimus al terreno de la medicina

La declaración publicada ahora en X no es la primera vez que Elon Musk relaciona a Optimus con el futuro de la medicina. A comienzos de 2026, el empresario habló de esta posibilidad durante una conversación con Peter Diamandis, fundador de la Fundación XPRIZE, en el podcast Moonshots.

En aquella conversación, Musk centró su argumento en una dificultad que, según él, podría ser enfrentada mediante robots capaces de realizar labores médicas: la falta de médicos y el largo proceso necesario para formar a un especialista. A partir de esa premisa, llevó su pronóstico mucho más lejos y puso a Optimus en el escenario de los procedimientos quirúrgicos.

“Probablemente habrá más robots Optimus que sean excelentes cirujanos que todos los cirujanos del mundo”, afirmó Musk durante la entrevista.

La predicción de Elon Musk sobre los robots Optimus que operarían a pacientes. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El empresario situó esa posibilidad en un horizonte de aproximadamente tres años y sostuvo que el acceso a esos avances no estaría limitado a unas pocas personas. Su planteamiento apunta a que la automatización de ciertas labores médicas podría ampliar de manera drástica la disponibilidad de atención especializada.

De hecho, durante la misma conversación con Diamandis, Musk aseguró: “Todos tendrán acceso a una atención médica mejor que la que recibe el presidente actualmente”.