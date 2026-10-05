El cantante de música popular Jessi Uribe volvió a ser centro de la conversación tras compartir un episodio de su juventud que involucra sus inicios sentimentales con Sandra Barrios, madre de cuatro de sus hijos.

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Durante una entrevista concedida al programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, el artista bumangués detalló cómo, cuando tenía 19 años, un accidente automovilístico y la posterior confesión de un amigo cercano terminaron dejando al descubierto una infidelidad.

Según el relato entregado por el intérprete en el programa, los hechos ocurrieron en una salida nocturna en la que tomó alcohol.

Tras chocar el vehículo en el que se movilizaba, Uribe ideó un plan junto a un amigo para justificar los daños del automóvil y ocultar la verdadera razón de su paradero.

Con el fin de evitar explicaciones, ambos acordaron sostener ante Sandra Barrios que habían pasado toda la noche jugando billar.

“La primera vez que yo la embarré, me pillaron, pero porque él me sapeó... me dejé llevar de los tragos”, afirmó el cantante durante la emisión de La Red.

Sin embargo, la estrategia no duró mucho. Al día siguiente, cuando Barrios preguntó por lo sucedido con el carro, el artista le pidió preguntar directamente a su amigo para verificar la historia acordada.

Lo que Uribe no se esperaba en ese momento era que su compadre ya le había contado la versión real de los hechos a su hoy expareja antes de que él pudiera intervenir.

“Al otro día me levanté... Ya sabía todo. ‘Usted estaba en tales y tales y con esta’. Yo dije: No, pero pregúntele a él que estábamos jugando billar... ¡Ya le había dicho todo!”, recordó el bumangués entre risas durante la entrevista.

El intérprete de música popular aseguró que con los años dejó atrás cualquier rencor y mantiene un aprecio sincero por su amigo. “Sí, hubo uno, pero lo quise mucho y lo sigo queriendo demasiado, pero me sapeó”, puntualizó el artista al cierre de su declaración.

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Jessi Uribe, cuyo nombre real es Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, ha consolidado su carrera en la industria musical colombiana tras su paso por A otro nivel, posicionándose como una de las figuras más representativas del género popular a nivel nacional e internacional.

Su vida personal, incluida su posterior separación de Sandra Barrios en 2019 y su posterior matrimonio con la también cantante Paola Jara, ha sido objeto de debate constante por parte de sus seguidores.