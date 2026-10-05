Aunque ya quedan menos de tres meses para que se acabe este 2026, en Colombia todavía hay 4 subastas caracterizadas por pujar vehículos de marcas como BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi y Volvo a precios menores del valor del mercado.
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Calendario de subastas de lujo para el cierre de 2026
1. Subasta de flotas ejecutivas y renting de cierre de año (Superbid Colombia)
- Fechas del evento: Del 15 al 28 de octubre de 2026 (cierre de pujas en vivo el 28 de octubre desde las 3:00 p.m.).
- Fecha límite de inscripción y depósito: Hasta el 26 de octubre de 2026 a las 5:00 p.m.
- Lotes destacados: Retorno de leasing operativo de multinacionales que incluye unidades SUV BMW X5 (modelos 2023-2024), Mercedes-Benz GLC 300 y Audi Q7 con historial de mantenimiento de concesionario.
- Modalidad: 100% virtual con días de exhibición presencial del 20 al 24 de octubre en los patios autorizados de Bogotá (Zona Franca) y en Itagüí.
2. Gran Martillo Vehicular de Fin de Año (bancos)
- Fechas del evento: 12 y 13 de noviembre de 2026.
- Fecha límite de inscripción y depósito: Hasta el 10 de noviembre de 2026.
- Lotes destacados: Vehículos de alta gama reasumidos y flotas de representación ejecutiva. Se destacan sedanes de lujo y camionetas híbridas e híbridas enchufables de marcas europeas.
- Modalidad: Híbrida (presencial en Bogotá con retransmisión y puja simultánea en plataforma web).
3. Subasta especial de bienes institucionales y activos extinguidos (SAE)
- Fechas del evento: Del 1 al 5 de diciembre de 2026.
- Fecha límite de inscripción y estudio de seguridad: Hasta el 20 de noviembre de 2026 (Debido a los requerimientos de validación de antecedentes, el registro cierra con dos semanas de anticipación).
- Lotes destacados: Vehículos deportivos, camperos de lujo y utilitarios de alta gama.
- Modalidad: Virtual a través del portal institucional de comercialización de activos.
4. Ventana de liquidación de Demo-Cars y Test Drive (subastas y comercio)
- Fechas del evento: Del 15 al 18 de diciembre de 2026.
- Fecha límite de inscripción y depósito: Hasta el 14 de diciembre de 2026.
- Lotes destacados: Unidades de prueba (test drive) y exhibición enviadas directamente por concesionarios de marcas importadoras para liberar inventario antes del cierre fiscal del año. Vehículos con menos de 15.000 kilómetros e inclusión de garantía de fábrica.
- Modalidad: Virtual.