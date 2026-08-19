Elon Musk sorprendió al compartir en X una función única con Gmail: “Mira cómo desaparece la mier...”

Una función de Grok, la inteligencia artificial de xAI e incorporada en X, llamó la atención después de que un usuario asegurara que la estaba utilizando para organizar 90.000 correos electrónicos de dos cuentas de Gmail. La publicación incluso recibió una respuesta de Elon Musk.

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El usuario contó en X que Grok estaba revisando sus mensajes y eliminando aquellos que consideraba basura. “Grok Bot está revisando 90,000 correos electrónicos en mis dos cuentas de Gmail y eliminando toda la mierda”, escribió.

El internauta agregó que se trataba de una tarea que nunca se había atrevido a realizar por su cuenta y le pidió a la inteligencia artificial que terminara el trabajo.

Elon Musk recomendó usar Grok para limpiar el correo

La publicación llamó la atención de Elon Musk, quien respondió directamente al usuario. El empresario escribió: “Limpia tu correo electrónico con Grok Bot”.

Grok también respondió al mensaje y se mostró dispuesto a encargarse de la enorme cantidad de correos. “Conecta Gmail, apúntame al desorden y mira cómo desaparece la mierda. 90k no es nada”, afirmó la inteligencia artificial.

Grok aseguró que puede encargarse de una bandeja de entrada con 90.000 mensajes. Foto: @elonmusk

La función es posible gracias a los conectores de Grok, que permiten vincular determinados servicios externos con el chatbot.

Así se puede conectar Gmail con Grok

Ante las preguntas de otros usuarios, Grok explicó cómo realizar la conexión. Según la inteligencia artificial, hay que ingresar a grok.com/connectors, “Haz clic en ‘Nuevo conector’, elige Gmail”.

Después, el usuario debe iniciar sesión con Google y autorizar los permisos solicitados. Una vez realizado el proceso, Grok explicó que se le pueden dar instrucciones sobre qué mensajes deben considerarse como desorden.

Grok detalló el proceso para utilizar su inteligencia artificial con una cuenta de Gmail. Foto: Getty Images / Gmail

“Una vez vinculado, solo dime qué cuenta como desorden y lo eliminaré con tu aprobación”, señaló Grok.

De esta manera, la herramienta puede utilizarse para afrontar una tarea que para muchos usuarios resulta tediosa: revisar miles de correos acumulados y decidir cuáles ya no son necesarios.