Seis aplicaciones que debería desinstalar ahora mismo del celular para proteger su cuenta bancaria de una estafa

Los teléfonos concentran buena parte de la vida digital de las personas: allí se almacenan fotografías, conversaciones, contactos y correos electrónicos, pero también se realizan compras, transferencias y pagos.

Esta gran cantidad de información ha convertido a los dispositivos móviles en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Además, muchas de estas actividades dependen de aplicaciones, por lo que conseguir que un usuario descargue un programa malicioso o entregue sus credenciales puede abrir la puerta a diferentes datos.

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Un ejemplo son las aplicaciones VPN fraudulentas. De acuerdo con un informe publicado por Kaspersky en 2025, seis servicios de este tipo fueron identificados como potencialmente peligrosos para los usuarios. Se trata de MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN y ShineVPN, aplicaciones que la compañía recomienda desinstalar.

Las VPN legítimas están diseñadas para proteger la privacidad de las personas al cifrar la información que circula por internet y ocultar la dirección IP. Sin embargo, las aplicaciones señaladas pueden utilizar los celulares como servidores proxy, lo que permite que terceros aprovechen esos dispositivos para realizar actividades maliciosas y ocultar su origen.

“Existe una creciente demanda de aplicaciones de VPN en todas las plataformas, incluyendo smartphones y computadores. Los usuarios suelen creer que, si encuentran una aplicación de VPN en una tienda oficial como Google Play, es segura y puede utilizarse sin riesgos; además, piensan que es aún mejor si este servicio de VPN es gratuito”, explicó Vasily Kolesnikov, experto en ciberseguridad.

¿Cómo elegir una VPN segura?

Para reducir los riesgos al navegar por internet, la compañía recomienda utilizar servicios confiables, especialmente cuando se accede a redes desde diferentes lugares o dispositivos. Estas herramientas pueden ocultar la dirección IP y dificultar el seguimiento de la actividad en línea, además de contribuir a proteger la privacidad de los datos.

Mujer mira la pantalla de u teléfono celular preocupada. Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, no todas las VPN ofrecen las mismas garantías. Por eso, es importante desconfiar de aplicaciones gratuitas de procedencia desconocida o de aquellas descargadas desde sitios no oficiales. Antes de descargar una, conviene comprobar quién es el desarrollador, revisar su reputación y verificar que provenga de una fuente legítima.

Asimismo, recomiendan complementarla con una solución de seguridad que permita analizar el dispositivo y detectar posibles amenazas, como programas maliciosos.

¿Qué es una VPN y para qué sirve?

Una red privada virtual es una herramienta que protege la conexión a internet al cifrar los datos que se envían y reciben. Al mismo tiempo, oculta la dirección IP real y la sustituye por la del servidor VPN al que se conecta el usuario.

VPN (Una red privada virtual). Foto: NurPhoto via Getty Images

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Mayor seguridad: el cifrado dificulta que terceros puedan interceptar o leer la información durante la conexión.

el cifrado dificulta que terceros puedan interceptar o leer la información durante la conexión. Más privacidad: ayuda a evitar que sitios web y otros terceros relacionen fácilmente la actividad de navegación con la dirección IP del usuario.

ayuda a evitar que sitios web y otros terceros relacionen fácilmente la actividad de navegación con la dirección IP del usuario. Protección de información: puede ser especialmente útil al trabajar de forma remota o enviar datos confidenciales a través de internet.

Conexión desde otras regiones: permite conectarse a servidores ubicados en diferentes países, aunque el acceso a contenidos puede depender de las condiciones establecidas por cada servicio.

Es importante tener en cuenta que una VPN no hace que una persona sea completamente anónima en internet. El proveedor de internet puede saber que existe una conexión con un servicio de este tipo, mientras que el tráfico queda cifrado durante el trayecto.