Tecnología

Esto es lo que debe instalar en su Smart TV para no tener serios problemas a la hora de conectarse a internet

Aunque los televisores son herramientas poderosas para el entretenimiento y la conectividad, también requieren atención especial en materia de seguridad digital.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
20 de febrero de 2026, 1:30 p. m.
Los Smart TV permiten acceder a contenidos y servicios sin necesidad de dispositivos externos
Los Smart TV permiten acceder a contenidos y servicios sin necesidad de dispositivos externos Foto: Getty Images

Una de las principales características de los Smart TV es su conexión a internet, una función que permite acceder a una amplia variedad de contenidos y servicios sin necesidad de dispositivos adicionales. Gracias a esto, la experiencia de uso en el hogar se vuelve más completa, tanto para una persona como para toda la familia.

Conectarlos es un proceso sencillo: basta con ingresar al menú de configuración, seleccionar la red wifi, introducir la contraseña y, en cuestión de segundos, el televisor estará en línea. A partir de ese momento, es posible acceder a plataformas de streaming, videojuegos, aplicaciones de música y muchas otras opciones.

No obstante, cuando se trata de conexión a internet, la seguridad se convierte en un aspecto fundamental. En la actualidad, las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes y sofisticadas, lo que puede poner en riesgo la información de los usuarios.

Al igual que otros dispositivos conectados, los televisores inteligentes también pueden ser objetivo de ataques informáticos. Si el equipo no cuenta con actualizaciones de seguridad o se conecta a una red wifi poco protegida, existe la posibilidad de que terceros accedan al sistema. En algunos casos, esto incluso podría comprometer otros dispositivos conectados a la misma red doméstica.

Tecnología

¿Por qué es tan fácil para los estafadores llevar a cabo sus ataques? Así puede evitar convertirse en una víctima

Tecnología

Si el rendimiento y la batería de su celular empiezan a ser un problema, realice este ajuste en las aplicaciones para evitarlo

Tecnología

Si su ropa no huele bien al salir de la lavadora, este es el error que podría estar cometiendo con sus prendas

Tecnología

Herramientas para proteger a los niños mientras están en la web: así puede aprovechar trucos de Google que emplean IA

Tecnología

El cuadro eléctrico de su casa tiene un botón que debería oprimir por lo menos una vez al mes por esta razón

Tecnología

Científicos descubren una nueva especie de dinosaurio que podría cambiar la historia de su linaje

Tecnología

Messenger en la web desaparece: cómo seguir enviando mensajes desde su computador con esta guía práctica

Tecnología

Si no quiere ser víctima de fraudes y estafas en Navidad, pruebe esta herramienta para navegar más seguro en Internet

Tecnología

Expertos destapan popular extensión de Chrome que espía en silencio a usuarios a través de capturas de pantalla

Tecnología

¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado

Tomar estas precauciones evita el posible espionaje a través del televisor.
Con la conectividad llega la exposición a amenazas digitales, que son cada vez más frecuentes y sofisticadas. Foto: Getty Images

¿Por qué instalar una VPN en el televisor?

De acuerdo con expertos en ciberseguridad de Kaspersky, una VPN (red privada virtual) permite ocultar la dirección IP del usuario al redirigir la conexión a través de un servidor remoto. De esta manera, se dificulta que proveedores de internet u otros actores puedan rastrear la actividad en línea. Además, esta tecnología cifra la información, transformándola en datos ilegibles y reforzando la protección frente a posibles interceptaciones.

Hacer clic en este tipo de enlaces sin antes revisar ciertos detalles puede convertirlo en víctima de fraude y estafa

Una VPN establece una conexión segura, especialmente útil cuando se utilizan redes públicas. Al cifrar el tráfico de internet y ocultar la identidad digital, reduce significativamente el riesgo de seguimiento o robo de datos.

Por su parte, los proveedores de servicios de internet (ISP) son los encargados de gestionar la conexión y asignar una dirección IP a cada usuario. A través de este proceso, pueden canalizar e incluso registrar la actividad en línea, ya que los datos pasan por sus servidores.

Las VPN gratuitas pueden ofrecer una solución temporal y accesible para mejorar la privacidad en línea.
Las VPN gratuitas pueden ofrecer una solución temporal y accesible para mejorar la privacidad en línea. Foto: Getty Images

Algunos especialistas advierten que, pese a la percepción de seguridad, estas compañías podrían compartir información de navegación con terceros. A esto se suma el riesgo de ciberataques, que pueden comprometer datos personales en caso de vulneraciones en sus sistemas.

El panorama se vuelve aún más delicado al utilizar redes wifi públicas. En estos entornos, la información puede ser interceptada con mayor facilidad, lo que expone a los usuarios al robo de contraseñas, datos bancarios y otros elementos sensibles relacionados con su identidad digital.

Más de Tecnología

Una combinación de factores tecnológicos, sociales y económicos hace que sea más sencillo cometer ciberataques.

¿Por qué es tan fácil para los estafadores llevar a cabo sus ataques? Así puede evitar convertirse en una víctima

Este hábito podría estar dañando la batería de su celular.

Si el rendimiento y la batería de su celular empiezan a ser un problema, realice este ajuste en las aplicaciones para evitarlo

Lograr que la ropa huela bien es fundamental, sobre todo cuando pequeños hábitos pueden influir más de lo que parece en esa sensación de frescura.

Si su ropa no huele bien al salir de la lavadora, este es el error que podría estar cometiendo con sus prendas

La expansión de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ha abierto nuevas oportunidades para que los delincuentes.

Herramientas para proteger a los niños mientras están en la web: así puede aprovechar trucos de Google que emplean IA

Uno de los mayores peligros de una instalación eléctrica en mal estado es el riesgo de incendio.

El cuadro eléctrico de su casa tiene un botón que debería oprimir por lo menos una vez al mes por esta razón

Encuentran una nueva especie de dinosaurio, el Spinosaurus mirabilis.

Científicos descubren una nueva especie de dinosaurio que podría cambiar la historia de su linaje

Meta elimina Messenger web y centraliza los mensajes en Facebook.

Messenger en la web desaparece: cómo seguir enviando mensajes desde su computador con esta guía práctica

La carga rápida de su celular no se activa si usa un cable USB inadecuado.

Nunca ignore estos detalles clave al elegir un cable para cargar su celular: podrían evitarle un mal funcionamiento

Los cables en mal estado pueden provocar graves incendios.

Los electrodomésticos de su casa que pueden originar un devastador incendio si ignora este detalle al momento de usarlos

Noticias Destacadas