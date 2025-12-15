Si no quiere ser víctima de fraudes y estafas en Navidad, pruebe esta herramienta para navegar más seguro en Internet

Durante la temporada navideña, la necesidad de una mayor seguridad en línea se intensifica, y contar con una VPN en el dispositivo puede ser una medida crucial para protegerse. Con el aumento de las compras online, transacciones financieras y la conexión a redes wifi públicas, es más fácil que nunca caer en manos equivocadas.

De acuerdo con cifras compartidas en el blog de la empresa ESET, con 5.64 mil millones de usuarios de Internet en todo el mundo, más de 1.75 mil millones de personas ya utilizan este tipo de aplicaciones. Este fenómeno global refleja una creciente preocupación por la privacidad digital.

Utilizar una Red Privada Virtual (VPN) en estos momentos asegura que las conexiones a Internet estén cifradas, evitando que posibles atacantes intercepten información confidencial. No solo permiten un acceso sin restricciones a contenido geobloqueado, sino que su verdadera ventaja radica en proteger la información personal, haciendo que los usuarios se sientan más seguros en un entorno online cada vez más vulnerable.

En contextos como el teletrabajo, las transacciones bancarias y la gestión de información confidencial, estas herramientas son esenciales. Contar con una VPN instalada en el móvil o en el ordenador es una forma inteligente de reducir la exposición a amenazas y preservar la privacidad mientras se navega por la red, sobre todo en un periodo tan concurrido como las navidades.

Las VPN gratuitas pueden ofrecer una solución temporal y accesible para mejorar la privacidad en línea. | Foto: Getty Images

Pero, ¿cómo identificar en qué situaciones conviene utilizar una VPN para mantener un entorno digital cada vez más seguro? Según el sitio web RedesZone, estas son algunas situaciones en las que debería usar esta herramienta.

Durante las semanas de Navidad, muchas personas cuentan con mayor flexibilidad laboral y la posibilidad de desempeñar sus funciones de forma remota, especialmente si se encuentran fuera de su lugar de residencia. Para acceder a los sistemas y plataformas internas de la empresa de manera segura, suele ser necesario el uso de una VPN.

Esta situación es aún más habitual cuando el trabajo se realiza desde otro país, ya que por razones de seguridad algunas organizaciones restringen el acceso desde ubicaciones externas, haciendo imprescindible conectarse desde una red privada virtual.

En estas circunstancias también aumenta la probabilidad de conectarse a redes wifi públicas, como las disponibles en restaurantes, aeropuertos o estaciones de transporte, lo que puede representar un riesgo para la seguridad y la privacidad de los datos.

Ante este escenario, el uso de una VPN se presenta como una alternativa eficaz, ya que permite navegar desde cualquier lugar con mayor tranquilidad. Esta herramienta cifra la conexión y hace que la información viaje a través de un canal protegido, reduciendo las posibilidades de que terceros intercepten los datos que se envían o reciben.

Además, si una persona decide viajar durante las vacaciones, es posible que necesite una VPN para seguir utilizando con normalidad los servicios digitales que forman parte de su rutina. En algunos destinos pueden surgir limitaciones para acceder a plataformas de streaming o incluso bloqueos de ciertas aplicaciones por motivos de seguridad.

Cómo evitar caer en estafas durante la Navidad. | Foto: Getty Images

En estos casos, una red privada virtual permite simular la conexión desde otra ubicación, ya que ofrece la opción de elegir entre distintos servidores y países, lo que ayuda a sortear restricciones y mantener el acceso a los contenidos habituales.

Por otro lado, la VPN también resulta especialmente útil para realizar pagos en línea de forma segura, sobre todo cuando se usan redes wifi poco confiables. Al cifrar la información que se transmite, esta herramienta protege los datos bancarios y las transacciones frente a posibles interceptaciones.