Trabajo desde casa: vacantes remotas activas en Colombia

El trabajo remoto continúa consolidándose como una de las modalidades más atractivas para los profesionales en Colombia, gracias a su flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y la posibilidad de equilibrar mejor la vida personal y laboral.

Hay empresas que están apostando por equipos distribuidos, lo que ha aumentado la oferta de vacantes que permiten desempeñar funciones 100 % virtuales desde cualquier parte del país.

Este tipo de oportunidades abarca perfiles tecnológicos, comerciales, de servicio al cliente y administrativos, brindando opciones tanto para quienes cuentan con experiencia como para quienes buscan iniciar su vida laboral desde casa.

La clave para sobresalir en estos procesos está en demostrar autonomía, manejo de herramientas digitales, comunicación clara y capacidad de organización, competencias muy valoradas por los empleadores que operan en modalidad remota.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

La IA destaca que el método del "trabajo en bloques" con descansos programados es clave para reducir el estrés y mejorar la productividad en el teletrabajo. | Foto: Getty Images

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

Experiencia de mínimo dos años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y experiencia mínima de dos años en Scala.

en tecnología Java 8 o superior y experiencia mínima de dos años en Scala. Conocimiento en arquitectura de software , patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle., springboot, inyección de dependencias, servicios REST.

, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle., springboot, inyección de dependencias, servicios REST. Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).

Exposición y consumos de web services

Agente de call center en ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la posventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software .

. Cierre de ventas durante la llamada.

Gestión posventa y fidelización de clientes.

Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.

Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

Mínimo dos años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.

Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo con autogestión de leads .

. No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: $ 1.423.500

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos de soporte requeridos a la Dian.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Ejecutivo comercial 100% remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.400.000 a $ 2.000.000

¿Le apasionan las ventas y quiere trabajar desde casa? ¡Esta es su oportunidad!

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en ventas telefónicas o intangibles.

Experiencia laboral formal.

Habilidades para indagar, cerrar rápido y lograr transacciones efectivas.

Perfil consultivo, autónomo, con excelente gestión del tiempo y enfoque en resultados.

No estudiantes presenciales.

PC con cámara disponible.