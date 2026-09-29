Entre las situaciones cotidianas que más generan molestia e incertidumbre se encuentran las llamadas provenientes de números desconocidos.

Para muchas personas, recibir varias comunicaciones de este tipo durante el día puede resultar incómodo, especialmente cuando interrumpen sus actividades y, al contestar, encuentran una grabación, una oferta comercial, silencio o incluso a alguien que intenta obtener información sensible.

Pilas con esta peligrosa llamada que está llegando a los celulares: contestarla podría terminar en un millonario fraude

Además, los números desde los que se realizan estas llamadas pueden cambiar constantemente. Por esta razón, bloquear un teléfono no siempre significa que el problema desaparecerá, dado que los responsables pueden recurrir a otra línea para realizar un nuevo intento.

¿Por qué responder una llamada desconocida puede terminar en una avalancha de spam?

Ante este panorama, una de las principales dudas de los usuarios es si contestar un número desconocido puede poner en riesgo la seguridad del teléfono. De acuerdo con Keeper Security, responder una comunicación de este tipo no significa que el dispositivo haya sido hackeado. Sin embargo, sí puede confirmar que el número está activo y que detrás de la línea hay una persona que responde.

Esta información puede hacer que el número adquiera mayor valor para los estafadores y sea incorporado a bases de datos utilizadas en campañas de spam y fraude. Posteriormente, esos registros pueden compartirse, venderse o emplearse en diferentes operaciones maliciosas, lo que podría generar un aumento en las llamadas no deseadas, mensajes automatizados o intentos de vishing, una modalidad de fraude que busca obtener información mediante conversaciones telefónicas.

Celular que muestra una llamada spam entrante. Foto: GEMINI

El riesgo tampoco se limita al volumen de comunicaciones. Los delincuentes pueden intentar recopilar datos personales y combinarlos con información disponible públicamente para realizar suplantaciones de identidad o cometer fraudes.

También existen casos en los que los estafadores buscan obtener grabaciones de voz que, posteriormente, podrían ser utilizadas en engaños con herramientas de inteligencia artificial.

Por esta razón, aunque contestar una llamada sospechosa no compromete por sí solo la seguridad del dispositivo, interactuar con quienes están detrás de estas comunicaciones puede aumentar la exposición a futuros intentos de fraude.

Mujer sorprendida contestando una llamada spam. Foto: Montaje: Semana, con Getty Images

Lo más recomendable es evitar responder números desconocidos cuando no se espera una llamada y, si se contesta una comunicación sospechosa, finalizarla sin proporcionar datos personales, bancarios, contraseñas o códigos de seguridad.

También es conveniente bloquear y reportar los números asociados con spam para reducir la posibilidad de recibir nuevos contactos desde esas líneas.