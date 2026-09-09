Cómo hacer para dejar de recibir múltiples llamadas spam: el efectivo método que recomiendan para eliminarlas del celular

En medio de la rutina diaria, ya sea mientras las personas trabajan, estudian o realizan sus actividades cotidianas, las llamadas spam se han convertido en una de las molestias más frecuentes. Lo que antes solía ser publicidad no solicitada hoy también representa un riesgo para la seguridad, porque muchos ciberdelincuentes utilizan este canal para engañar a sus víctimas y obtener información personal.

La llamada más peligrosa que puede contestar: expertos lanzan alerta por modalidad de fraude que desocupa cuentas

El mayor problema es que estas suelen llegar en momentos inesperados, cuando alguien espera una comunicación importante o responde por simple curiosidad. En ese breve contacto, los estafadores pueden intentar obtener datos sensibles, como claves, códigos de verificación o información bancaria, que posteriormente utilizan para cometer fraudes.

Los delincuentes recurren a distintas estrategias para generar confianza o crear una sensación de urgencia. Entre las más frecuentes se encuentran:

Personas que se hacen pasar por asesores bancarios y aseguran haber detectado movimientos sospechosos en una cuenta.

Supuestas ofertas de créditos o inversiones con condiciones demasiado atractivas.

Premios inexistentes que exigen un pago previo para reclamar la recompensa.

Suplantación de familiares o autoridades para presionar a la víctima y pedir dinero de inmediato.

Conocer estas modalidades puede marcar la diferencia, ya que identificar las señales de alerta reduce las probabilidades de caer en el engaño.

Las llamadas spam pasaron de ser una molestia a convertirse en una vía frecuente para cometer estafas. Foto: Getty Images

El ajuste que puede ayudar a reducir las llamadas spam

Más allá de instalar aplicaciones externas, los teléfonos con sistema operativo Android o iPhone ya incorporan herramientas que permiten disminuir este tipo de llamadas sin ocupar espacio adicional en el dispositivo.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, la mayoría de los celulares incluyen la opción de bloquear números específicos. Aunque algunos equipos limitan la cantidad de contactos que pueden agregarse a esa lista, sigue siendo una medida útil para impedir que ciertos números vuelvan a comunicarse.

Otra función práctica es No molestar, que permite configurar horarios en los que las llamadas se envían automáticamente al buzón de voz. Esta herramienta resulta especialmente útil durante la jornada laboral, las horas de descanso o cualquier momento en el que se quiera reducir las interrupciones de números desconocidos.

Los delincuentes aprovechan que muchas personas responden por curiosidad o porque esperan una llamada importante. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Qué hacer si recibe una llamada sospechosa

Hoy basta con que el celular suene un par de veces al día para encontrarse con números desconocidos que ofrecen créditos, seguros o supuestos premios. Por eso, la principal recomendación es desconfiar de cualquier comunicación en la que soliciten información personal o presionen para tomar una decisión inmediata.

Si quien llama asegura representar a un banco, una empresa o una entidad oficial, lo más seguro es finalizar la llamada y contactar directamente a la organización a través de sus canales oficiales.