Salió el tan esperado tráiler del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time; revelan la fecha de salida

Nintendo sorprendió a los seguidores de una de sus sagas más reconocidas con el primer vistazo al remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La compañía no solo presentó nuevas imágenes del juego, sino que también confirmó cuándo estará disponible para Switch 2.

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Link volverá a recorrer Hyrule

El clásico que debutó en Nintendo 64 en 1998 regresará con una importante renovación visual. El tráiler permite observar a Link recorriendo distintos escenarios de Hyrule, desplazándose sobre Epona, entrando en templos y enfrentándose a varios enemigos.

La aventura conservará elementos reconocibles del título original, pero contará con un apartado gráfico adaptado a las capacidades de la nueva consola. Las imágenes presentadas muestran escenarios mucho más detallados y una presentación visual renovada.

También habrá cambios en la forma de jugar

El remake no se limitará a una mejora de imagen. Eiji Aonuma, productor de la franquicia, presentó algunas de las novedades incorporadas a esta versión.

Una de ellas está relacionada con la cámara. Los controles de Switch 2 permitirán manejarla de manera más libre gracias a la presencia de dos joysticks, algo que ofrece una experiencia diferente frente a la versión que llegó originalmente a Nintendo 64.

La nueva versión permitirá controlar la cámara con mayor libertad durante la aventura. Foto: Nintendo

Los personajes tendrán voces

Otra novedad importante será la incorporación de diálogos con voz. En el juego de 1998, las limitaciones de la consola impedían ofrecer este tipo de interpretación para los personajes.

El remake sumará voces para los personajes, una novedad frente al juego original. Foto: Nintendo

Además, el remake incluirá nuevas escenas que aprovecharán la mayor capacidad de procesamiento de Switch 2. Todavía quedan detalles por conocer sobre el alcance de estos cambios y si la aventura tendrá contenido adicional frente al original.

¿Cuándo llegará?

Nintendo confirmó que The Legend of Zelda: Ocarina of Time estará disponible para Switch 2 el próximo 5 de noviembre.

El anuncio pone fecha a uno de los regresos más esperados por los seguidores de la franquicia, casi tres décadas después de la aparición del juego que marcó a una generación de jugadores.