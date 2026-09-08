La edad sí importa: estudio científico revela la diferencia de edad que podría ser “ideal” en una pareja

Uno de los aspectos que más llama la atención cuando dos personas inician una relación es la diferencia de edad. Mientras algunas parejas apenas se llevan unos meses o pocos años, otras están separadas por una década o incluso más. Aunque la edad por sí sola no determina el éxito de una relación, un estudio científico analizó cómo la brecha de edad podría influir en aspectos como la duración y la estabilidad dentro de la pareja.

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En una investigación realizada en Estados Unidos, los profesores Andrew Francis, Hugo Mialon y Randal Olsen analizaron cerca de 3.000 parejas y encontraron que aquellas con solo un año de diferencia de edad presentaban la mayor probabilidad de permanecer juntas a largo plazo.

De acuerdo con el estudio, una diferencia de edad reducida podría favorecer que las parejas compartan experiencias de vida similares y tengan mayores coincidencias en sus contextos sociales y culturales. Esta cercanía podría facilitar que ambos desarrollen expectativas más alineadas sobre el futuro y enfrenten etapas importantes de la vida de manera semejante.

Los investigadores encontraron que aquellas con solo un año de diferencia de edad presentaban la mayor probabilidad de permanecer juntas a largo plazo. Foto: Getty Images/Cultura RF

Sin embargo, los investigadores aclaran que estos resultados corresponden a una tendencia estadística y no a una regla aplicable a todas las parejas. Factores como el compromiso, la comunicación y las dinámicas personales también desempeñan un papel fundamental en la estabilidad y duración de una relación, por lo que cada pareja puede tener una experiencia diferente.

Según el estudio, una diferencia de edad reducida, de entre uno y tres años, podría hacer que las parejas atraviesen etapas importantes como los estudios, el desarrollo profesional y la formación de una familia en momentos similares. Además, según los resultados, esta sincronización favorecería la construcción de proyectos en común, así como facilitaría una mayor comprensión entre ambos.

Factores como el compromiso, la comunicación y las dinámicas personales también desempeñan un papel fundamental. Foto: Getty Images

Asimismo, compartir experiencias vitales de manera paralela podría contribuir a una comunicación más fluida y a una mejor resolución de los conflictos. Esto se debe a que las personas suelen formar sus perspectivas, expectativas y formas de entender la vida durante etapas similares de su desarrollo.