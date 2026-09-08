Google Fotos reduce el tiempo para recuperar fotos y videos eliminados: así cambia la papelera con su nueva actualización

Google comenzó a reducir el tiempo disponible para recuperar fotos y videos eliminados en Google Fotos. El plazo pasará de 60 a 30 días, por lo que los archivos permanecerán la mitad del tiempo en la papelera antes de borrarse de forma definitiva.

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La plataforma cuenta con una función de copia de seguridad que conserva las imágenes y los videos eliminados en la papelera durante un periodo determinado, lo que permite restaurarlos si el usuario cambia de opinión antes de su eliminación permanente.

Hasta ahora, ese margen era de 60 días. Sin embargo, la compañía decidió reducirlo a la mitad, por lo que, a partir de este cambio, los usuarios solo tendrán 30 días para recuperar el contenido eliminado antes de que desaparezca definitivamente y ya no pueda restaurarse en el dispositivo.

La compañía actualizó su página oficial de soporte para reflejar la nueva política de la papelera. Foto: Getty Images

Google confirmó la modificación a través de su página oficial de soporte, donde explica que las fotos y los videos eliminados permanecerán en la papelera durante un máximo de 30 días. Además, según informó Android Authority, la empresa empezó a avisar a los usuarios mediante una notificación emergente dentro de la aplicación.

El mensaje indica: “Ahora dispones de 30 días para recuperar los elementos de la papelera”. No obstante, la compañía no explicó las razones detrás de la reducción del plazo de recuperación.

Google redujo el tiempo para recuperar fotos y videos eliminados. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La actualización ya comenzó a implementarse para todos los usuarios, por lo que quienes utilicen Google Fotos deberán tener presente que ya no contarán con dos meses para restaurar una imagen o un video eliminado por error.

La alternativa para ocultar fotos sin eliminarlas

Para quienes solo buscan retirar una imagen de la vista principal sin borrarla, Google Fotos ofrece la opción de archivarla. Esta herramienta permite ocultar el contenido de la galería principal, pero mantiene las fotografías y los videos disponibles en los álbumes donde fueron agregados, en los resultados de búsqueda y en las carpetas del dispositivo.

*Con información de Europa Press