Esta es la hora exacta en que se lanzará el iPhone 18 Pro y Pro Max: así podrá ver en vivo el esperado evento de Apple

La espera está por terminar para uno de los eventos tecnológicos más esperados del año. Este miércoles 9 de septiembre, Apple presentará su nueva generación de dispositivos en una conferencia que tendrá como protagonistas al iPhone 18 Pro y al iPhone 18 Pro Max, mientras que el modelo estándar quedaría para un lanzamiento posterior.

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El evento comenzará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia), equivalente a las 10:00 a. m. en el horario del Pacífico, y podrá seguirse de manera gratuita desde cualquier dispositivo a través de los canales oficiales de la compañía.

¿Dónde ver el evento de Apple en vivo?

La presentación estará disponible en tres plataformas oficiales:

La página web de Apple.

La aplicación Apple TV.

El canal oficial de Apple en YouTube.

Los anuncios que generarían mayor expectativa

La atención estará puesta en el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, que llegarían como la nueva apuesta de Apple para la gama alta. Según los rumores más recientes, ambos conservarían una apariencia muy similar a la generación anterior, aunque incorporarían nuevos colores y el procesador A20 Pro, desarrollado con tecnología de 2 nanómetros.

Los rumores apuntan a que Apple mantendrá una línea de diseño muy similar a la del iPhone 17 Pro. Foto: Getty Images

Otra de las novedades más llamativas sería la incorporación de una cámara con apertura variable, una función inédita en los iPhone que permitiría mejorar el control de la luz y ofrecer una mayor profundidad de campo en las fotografías.

El primer iPhone plegable podría ser la gran sorpresa

Uno de los anuncios más comentados alrededor del evento es la posible presentación del primer iPhone plegable de Apple.

De confirmarse, el dispositivo contaría con una pantalla externa de 5,5 pulgadas y otra interna de 7,8 pulgadas, además de un sistema híbrido inspirado en iOS y iPadOS. También incluiría una doble cámara de 48 megapíxeles, una batería de 5.000 mAh y mejoras enfocadas en resolver algunos de los problemas más comunes de los teléfonos plegables, como la arruga en la pantalla y la resistencia del mecanismo.

En contraste, todo indica que el iPhone 18 estándar no hará parte de esta presentación y su lanzamiento quedaría previsto para 2027.

La presentación podrá verse gratis desde cualquier dispositivo. Foto: picture alliance via Getty Image

La compañía también aprovecharía el evento para renovar su línea de relojes inteligentes.

El Apple Watch Series 12 llegaría con el nuevo procesador S12, mejoras en la autonomía y funciones potenciadas por Apple Intelligence. Por su parte, el Apple Watch Ultra 4 tendría un ligero rediseño y compartiría ese mismo chip.

Aunque estos son algunos de los lanzamientos que más expectativa generan, habrá que esperar a la presentación oficial para conocer cuáles de estas novedades terminan siendo confirmadas por Apple.