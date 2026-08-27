Apple confirmó fecha del lanzamiento oficial del iPhone 18 y otros dispositivos: así podrá seguir el evento desde Colombia

Apple confirmó la fecha oficial de su próximo gran evento de lanzamiento, que se celebrará el miércoles 9 de septiembre. Durante la presentación, la compañía mostraría la nueva serie de iPhone 18 y, según lo previsto, también revelaría su primer iPhone plegable, además de otros dispositivos.

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El evento, bajo el lema Surprise and Shine (“Sorpresa y brillo”, en español), comenzará a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico), es decir, a las 12:00 p. m. en Colombia. Como ya es tradición, tendrá lugar en el Teatro Steve Jobs de Apple Park, en Cupertino, California.

El iPhone 18 y el primer iPhone plegable serían los grandes protagonistas

Entre los anuncios más esperados está la nueva familia iPhone 18, que incluiría los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, mientras que la versión estándar quedaría fuera de esta presentación. Otro de los grandes protagonistas sería el esperado iPhone plegable, que llegaría con el nombre de iPhone Ultra.

Por ahora, Apple no habría confirmado oficialmente las especificaciones. Foto: Getty Images

La compañía también aprovecharía el evento para presentar su nueva generación de relojes inteligentes, entre ellos el Apple Watch Series 12 y el próximo Apple Watch Ultra, además de los nuevos AirPods 5.

En materia de software, se espera que Apple confirme las fechas de lanzamiento de iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate y otras actualizaciones de su ecosistema.

Apple ya puso fecha a la presentación que podría cambiar el futuro del iPhone. Foto: AFP

El evento también podría marcar un momento clave para la compañía, ya que existen expectativas sobre un posible relevo en la dirección ejecutiva, con John Ternus como eventual sucesor de Tim Cook al frente de Apple.

¿Cómo ver el evento desde Colombia?

Para quienes deseen conocer en detalle las características de los nuevos dispositivos, la presentación podrá seguirse en vivo el 9 de septiembre desde Colombia a través de la página oficial de Apple y de la transmisión que la compañía realizará en su canal de YouTube.

*Con información de Europa Press.