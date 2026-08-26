Estados Unidos destapó operativo chino que hackeó a la Nasa: FBI tomó medidas

Estados Unidos anunció una operación contra una estructura de origen chino señalada de realizar ataques informáticos contra organismos sensibles. Entre las entidades afectadas aparecen la Nasa, el Senado, la Reserva Federal y varios departamentos del Gobierno estadounidense.

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La acción fue anunciada este miércoles 26 de agosto por el Departamento de Justicia y el FBI, que obtuvieron autorización judicial para incautar dominios relacionados con dos plataformas utilizadas por los atacantes. Según las autoridades, la actividad investigada se remonta al menos a 2018.

Una red utilizada para ocultar los ataques

De acuerdo con documentos judiciales, el grupo identificado como QTFY estaba vinculado con la empresa china Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company. Las autoridades estadounidenses sostienen que la organización desarrolló QScan y QTRouter, herramientas que podían trabajar conjuntamente.

Detrás de los ataques había un sistema diseñado para encontrar dispositivos vulnerables y ocultar las conexiones. Foto: Getty Images

QScan buscaba dispositivos conectados a internet que tuvieran vulnerabilidades y podía infectarlos para incorporarlos a una red controlada por los atacantes. Posteriormente, QTRouter utilizaba esos equipos, además de servidores y servicios de intermediación, para hacer que las conexiones parecieran provenir de otros lugares.

En términos sencillos, el sistema permitía ocultar que los ataques tenían origen en China y dificultaba establecer quién estaba detrás de ellos.

Nasa, Senado y otras entidades, entre los objetivos

El Departamento de Justicia señaló que entre las víctimas de la actividad de QTFY estuvieron la Nasa, la Reserva Federal, el Departamento de Energía, el propio Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de Salud y el Senado.

También aparecen entre los objetivos hospitales, compañías de telecomunicaciones, empresas eléctricas, instituciones financieras y contratistas de defensa.

Sin embargo, los documentos no establecen que cada intento haya terminado necesariamente en una intrusión exitosa. Un reporte del FBI, por ejemplo, señala que un intento contra la Nasa en 2019 no prosperó porque la agencia ya había corregido la vulnerabilidad que los atacantes pretendían aprovechar.

FBI tomó medidas contra la infraestructura

La operación se concentró en los dominios utilizados por QScan y QTRouter. Según el Departamento de Justicia, esas direcciones estaban incorporadas directamente al funcionamiento de las herramientas y eran necesarias para tareas como la comunicación y la autenticación. Por ello, su incautación hizo que las plataformas quedaran inoperantes.

El fiscal general Todd Blanche afirmó: “Los ciberdelincuentes patrocinados por el Estado que atacan la infraestructura crítica de Estados Unidos serán detenidos y procesados”.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, aseguró: “Hoy anunciamos el desmantelamiento de una red global de bots y una plataforma de piratería informática” utilizada para atacar infraestructura estadounidense.

Las autoridades estadounidenses actuaron directamente contra la infraestructura usada por los atacantes. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Patel agregó que los atacantes empleaban esas herramientas “para ocultar el origen de sus ataques” y señaló que el FBI logró “incautar la infraestructura del adversario y desactivar estas plataformas”.

John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, sostuvo que las incautaciones “impiden que los piratas informáticos vinculados a la República Popular China accedan a las herramientas” utilizadas contra infraestructura crítica.

El Departamento de Justicia presentó la operación como parte de una serie de acciones contra estructuras de piratería informática vinculadas por las autoridades estadounidenses al Gobierno chino.