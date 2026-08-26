Dian lanzó fuerte advertencia a los colombianos: “No ingrese”; le pueden desocupar la cuenta bancaria

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en alerta a la ciudadanía por la circulación de un sitio web que utiliza de manera fraudulenta el nombre de la entidad y presenta supuestos remates virtuales.

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La advertencia busca evitar que los interesados entreguen información personal o realicen pagos en una plataforma que no corresponde a los canales oficiales.

Una página que aparenta ser de la Dian

La entidad identificó como falso el dominio dian-gov.click, utilizado para hacerse pasar por una plataforma legítima. Ante esta situación, la Dian fue directa en su recomendación: “No entregue información personal” y “No realice pagos en sitios sospechosos”, según el mensaje publicado por la entidad.

La entidad pidió evitar pagos en páginas cuya autenticidad no haya sido comprobada. Foto: @DIANColombia

El riesgo está en que este tipo de páginas puede generar confianza al utilizar nombres, referencias o elementos asociados con instituciones reconocidas. Por eso, ingresar datos financieros o efectuar transferencias sin comprobar primero la autenticidad del sitio puede exponer a una persona a pérdidas económicas o al uso indebido de su información.

Los remates virtuales sí existen, pero tienen un canal oficial

La advertencia requiere una precisión: la Dian sí cuenta con un sistema legítimo de remates virtuales. La entidad explica que esta herramienta permite participar en procesos de venta forzada de bienes dentro de procedimientos administrativos de cobro.

Precisamente por ello, una página que utilice el concepto de “remate virtual” no necesariamente es legítima. La diferencia está en verificar que el proceso se adelante desde los canales institucionales.

La entidad señala que los procesos oficiales pueden consultarse desde su portal y que existe una plataforma específica para los remates. También establece requisitos para quienes participan, entre ellos la constitución de un depósito judicial ante el Banco Agrario correspondiente al 40 % del avalúo del bien.

¿Cómo evitar caer en la trampa?

La recomendación principal es no seguir enlaces recibidos por medios desconocidos y comprobar directamente la información en www.dian.gov.co. La entidad también ha pedido desconfiar de ofertas demasiado atractivas o que exijan pagos con urgencia.

La entidad recomendó revisar los enlaces siempre. Foto: DIAN

Además, recuerda que sus comunicaciones oficiales deben verificarse y que los ciudadanos no deben compartir datos personales ni efectuar transferencias antes de confirmar que el procedimiento sea auténtico.

La entidad concluyó su reciente alerta con una instrucción clara: “Consulte únicamente los canales oficiales de la DIAN”.