Científicos descubren una relación entre un hábito cotidiano y la capacidad para manejar el estrés

La manera de afrontar los problemas podría estar relacionada con actividades tan comunes como desayunar, dormir y hacer ejercicio. Una investigación de la Universidad de Binghamton, en Estados Unidos, encontró asociaciones entre estos hábitos y una habilidad mental que permite adaptarse a situaciones difíciles.

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El estudio, realizado con cerca de 400 estudiantes universitarios, examinó sus costumbres alimentarias, sus patrones de sueño y su actividad física, entre otros aspectos de su estilo de vida.

La capacidad mental que ayudaría a afrontar situaciones difíciles

La investigación se centró en la flexibilidad psicológica, una capacidad que permite ajustar los pensamientos y las acciones cuando cambian las circunstancias, en lugar de quedar atrapado en una reacción negativa.

Lina Begdache, profesora asociada de estudios de salud y bienestar de la Universidad de Binghamton y autora principal del estudio, explicó esta diferencia con un ejemplo cotidiano.

La flexibilidad psicológica permite adaptarse a los cambios y buscar soluciones sin quedar atrapado en emociones negativas. Foto: Getty Images

“Quizás conozcas a alguien que mantiene la calma bajo presión”, señaló Begdache. Como ejemplo, mencionó a una persona que pierde un vuelo y, en lugar de entrar en pánico, busca adaptarse a lo ocurrido. Aunque experimente estrés, puede gestionarlo mejor gracias a esa capacidad.

La investigadora añadió que esta habilidad permite tomar distancia de las emociones para evaluar lo que sucede y buscar alternativas. “Identificar tus emociones a veces te ayuda a encontrar la solución para esas emociones”, explicó.

¿Qué encontraron sobre el desayuno y el sueño?

Los resultados mostraron que desayunar al menos cinco veces por semana se asociaba con una mayor resiliencia, es decir, la capacidad de afrontar las dificultades y recuperarse de experiencias estresantes. También se encontró una relación entre realizar al menos 20 minutos de ejercicio y una mayor flexibilidad psicológica.

En contraste, quienes dormían menos de seis horas tendían a reportar menores niveles de flexibilidad y resiliencia. El consumo frecuente de comida rápida también se relacionó con una mayor rigidez psicológica, que dificulta adaptar los pensamientos y las conductas a circunstancias nuevas.

Dormir menos de seis horas se asoció con una menor capacidad para adaptarse a los cambios y recuperarse de situaciones estresantes. Foto: Getty Images

El consumo de aceite de pescado varias veces por semana también apareció asociado con una mayor flexibilidad psicológica, aunque el estudio no demuestra que tomarlo produzca ese efecto.

Lo que la investigación todavía no demuestra

Begdache sostuvo que los hábitos saludables podrían favorecer la flexibilidad psicológica y, mediante ella, ayudar a gestionar mejor el estrés.

“El nuevo hallazgo es que la dieta y el estilo de vida no solo te hacen resiliente por sí solos. Te ayudan a desarrollar la flexibilidad psicológica, lo que, a su vez, te convierte en una persona resiliente”, afirmó.

Sin embargo, los investigadores analizaron respuestas a una encuesta. Por tanto, los resultados muestran asociaciones, pero no prueban que desayunar, hacer ejercicio o dormir más sean, por sí solos, la causa de una mejor respuesta al estrés.