Grave inundación en la autopista Sur: afectación en Soacha suspende operación de TransMilenio

Las fuertes lluvias que azotaron a Bogotá en la tarde de este miércoles 14 de octubre afectaron la movilidad en Soacha, donde se registró una fuerte inundación en la autopista Sur.

Se inundó el deprimido de la 100 en Bogotá: video evidencia la afectación vial

Los vehículos no pueden transitar debido a los altos niveles de agua que se presentan en el sector y TransMilenio ya reportó la suspensión de la operación de la ruta circular San Mateo, que transita en las inmediaciones de la estación San Mateo.

El tránsito por el corredor, que es una de las principales arterias viales de acceso a Bogotá, sigue colapsado. En consecuencia, la entrada a la capital por el sur de la ciudad está totalmente bloqueada, por lo que se recomienda tomar vías alternas como la de Mondoñedo y la avenida Centenario.

Grave inundación tiene colapsada la entrada y salida de Bogotá por la autopista Sur. Las fuertes lluvias de este 14 de octubre provocaron la emergencia. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/degne90P7a — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó que la inundación no solo afecta las inmediaciones de la estación de San Mateo, sino también los alrededores del paradero de TransMilenio del centro comercial Terreros, ubicado también sobre la autopista Sur.

La afectación vial alteró el paso por ambos sentidos de la vía. Las autoridades no reportan un bloqueo total, sino lentitud en el tráfico.

Granizo en Soacha

Esta situación de emergencia se presenta debido a las fuertes precipitaciones que se registraron en Soacha y Bogotá a lo largo del día. La jornada de este miércoles estuvo marcada por fuertes lluvias y hasta granizo.

Desde la tarde se reportaron varias inundaciones de gravedad en el municipio, por lo que la Defensa Civil atendió la emergencia. Altos niveles de agua que cubren casi la mitad del cuerpo de los ciudadanos y avalanchas de agua que recorren las calles de los barrios son evidencia de la complicada situación que se vivió en Soacha.

Nuevo Colón y Quintanares, los sectores más afectados, se convirtieron en la prioridad de las autoridades. La Defensa Civil y la SNGRD ya atendieron la emergencia en las calles de estos barrios. Además, la entidad aseguró que se brindó atención prehospitalaria y respuesta inmediata tras la creciente de la quebrada aledaña.

Funcionarios de la Defensa Civil atendiendo la emergencia en Soacha. Foto: X/Defensa Civil - API

Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Perico, confirmó la atención a la emergencia y activó el puesto de mando unificado (PMU), además de desplegar unidades operativas para atender las inundaciones reportadas en Quintanares, La Esperanza y la autopista Sur.

🚨 Atendemos de manera inmediata las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias en #Soacha. Mantenemos activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) y, a través del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo, desplegamos unidades operativas para atender las inundaciones reportadas en Quintanares, La Esperanza y la Autopista Sur. También movilizamos maquinaria de la Alcaldía para intervenir los desarenadores de la Novena, La Capilla y El Barreno. Invitamos a nuestros ciudadanos a reportar las emergencias a través de la línea del Cuerpo Oficial de Bomberos: 3212510717. Estamos en territorio, trabajando para atender las emergencias y proteger a nuestra gente. — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) October 14, 2026

“Ante las afectaciones por lluvias de las últimas horas en nuestra ciudad (...) hemos activado el Puesto de Mando Unificado, garantizando todo el acompañamiento de todo el personal”, dijo Perico.