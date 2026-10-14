Los suscriptores de PlayStation Plus tendrán nuevas opciones para jugar este mes, desde una historia ambientada en el mundo de la mafia hasta una aventura protagonizada por dinosaurios. La actualización también incluye títulos de terror y una propuesta cooperativa.

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Mafia y Horizon encabezan las novedades

El 20 de octubre comenzará la llegada de varios videojuegos al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium. Entre los más destacados está Mafia: The Old Country, para PS5, una aventura que lleva a los jugadores a la Sicilia de comienzos del siglo XX.

Según explicó Adam Michel, director sénior de Adquisición y Operaciones de Contenido de Sony Interactive Entertainment, el juego permite adentrarse en el “submundo criminal de la Sicilia de principios del siglo XX”. La historia sigue a Enzo Favara, quien debe sobrevivir en un entorno marcado por las disputas entre familias criminales.

Mafia: The Old Country y Horizon Forbidden West encabezan los juegos que llegan a PS Plus. Foto: PlayStation

Otra de las incorporaciones es Horizon Forbidden West, disponible para PS5 y PS4. En esta entrega, Aloy explora territorios peligrosos, se enfrenta a máquinas de gran tamaño y busca respuestas sobre las amenazas que afectan a un mundo situado en un futuro lejano.

También se suma Mycopunk, un juego de disparos para PS5 en el que un grupo de robots debe combatir criaturas de origen fúngico. La propuesta permite jugar en equipo con hasta cuatro personas y personalizar las armas mediante distintas mejoras. Su llegada al catálogo coincidirá con su lanzamiento, previsto para el 20 de octubre.

Mycopunk llegará a PS Plus desde su estreno con combates contra criaturas fúngicas. Foto: PlayStation

Terror y otras aventuras para el catálogo

La selección incluye Poppy Playtime: Capítulo 2, para PS5 y PS4, cuya disponibilidad está prevista para el 27 de octubre en Estados Unidos, Reino Unido y Japón. La aventura transcurre en una fábrica de juguetes abandonada, donde los jugadores deben resolver acertijos y evitar criaturas aterradoras.

PlayStation Plus sumará terror, fantasía y aventura con Poppy Playtime 2, The Midnight Walk y Tales of Arise. Foto: PlayStation

Por su parte, The Midnight Walk propone recorrer un mundo oscuro elaborado visualmente con arcilla y animación cuadro por cuadro. El juego estará disponible el 14 de octubre en Estados Unidos y Reino Unido, y el día 15 en Japón. Puede jugarse en PS5 y con el visor de realidad virtual PS VR2.

El catálogo también recibirá Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition y Monster Energy Supercross 25, ambos previstos para el 27 de octubre en esos tres mercados.

Un clásico llega a PlayStation Plus Premium

Los suscriptores del nivel Premium podrán volver a jugar Dino Crisis 2, la aventura de supervivencia en la que Regina y Dylan deben escapar de una catástrofe temporal y enfrentarse a más de diez especies de dinosaurios.

Dino Crisis 2 y RollerCoaster Tycoon 3 llegarán a PS Plus Premium el 20 de octubre. Foto: PlayStation

A esta incorporación se suma RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, que permite diseñar parques de atracciones, administrar sus finanzas y atender las necesidades de los visitantes. Ambos títulos estarán disponibles para PS5 y PS4 a partir del 20 de octubre.

Las fechas de algunos juegos corresponden únicamente a Estados Unidos, Reino Unido y Japón, por lo que la disponibilidad puede variar según la región.