Hace apenas unos años, perder el celular a causa de un robo significaba quedarse sin los contactos, las fotografías y el acceso a las comunicaciones. Sin embargo, esa realidad ha cambiado: hoy en día, un smartphone contiene buena parte de la vida digital y financiera de sus usuarios, lo que convierte su pérdida en un riesgo mucho mayor.

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De hecho, un solo dispositivo puede almacenar tarjetas de crédito y débito vinculadas a billeteras digitales, como Apple Pay y Google Wallet, además de aplicaciones bancarias y plataformas de pagos virtuales.

Sin embargo, la compañía ESET explicó que el robo del celular no significa que los delincuentes puedan acceder automáticamente a las tarjetas digitales ni utilizarlas de inmediato. Para que el impacto financiero no sea tan grande, recomiendan qué hacer y de qué manera se pueden proteger las tarjetas digitales.

Su pérdida puede sentirse como un despojo de la vida digital entera. Foto: Getty Images

“Ahora bien, el riesgo de exposición aumenta si el teléfono estaba desbloqueado cuando ocurrió el robo, si la persona conoce el PIN o código de desbloqueo, o si puede ingresar a aplicaciones financieras que ya estaban abiertas y no solicitan una nueva verificación”, señaló Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET.

Los celulares pueden almacenar diferentes herramientas financieras, entre ellas las tarjetas digitales, como Apple Pay y Google Wallet, que permiten realizar pagos con tarjetas vinculadas al dispositivo. En caso de robo, estas pueden representar un riesgo si el delincuente consigue evadir los mecanismos de seguridad del teléfono.

Un acceso no autorizado a estas plataformas podría ocasionar pérdidas económicas que van más allá de un simple pago fraudulento. Foto: Getty Images

Por otra parte, las billeteras virtuales y aplicaciones bancarias, como Mercado Pago y MODO, ofrecen funciones adicionales, entre ellas consultar saldos, transferir dinero y realizar transacciones. Por eso, un acceso no autorizado a estas plataformas podría ocasionar pérdidas económicas que van más allá de un simple pago fraudulento.

¿Cómo evitar que alguien utilice las tarjetas o acceda a las cuentas?

Ante el robo de un celular, actuar con rapidez es importante para evitar que terceros accedan a la información personal o financiera. Por ello, los expertos citados recomiendan tomar varias medidas para proteger las cuentas y reducir el riesgo de fraudes.

Esto ayuda a impedir que los delincuentes reciban códigos de verificación o utilicen el número telefónico. Foto: Getty Images

El primer paso consiste en bloquear el dispositivo de manera remota. En Android, esto se puede hacer desde Google Localizador, mientras que en los iPhone se debe activar el ‘Modo perdido’ a través de iCloud. Ambas opciones permiten impedir el acceso al equipo y consultar su ubicación.

También, debe contactar cuanto antes a los bancos y las aplicaciones de pago utilizadas. Las entidades pueden bloquear las tarjetas vinculadas al teléfono, suspender los accesos y cerrar las sesiones que permanezcan abiertas para evitar transacciones no autorizadas.

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Otra medida necesaria es comunicarse con el operador móvil para solicitar el bloqueo de la tarjeta SIM o eSIM. Esto ayuda a impedir que los delincuentes reciban códigos de verificación o utilicen el número telefónico para recuperar contraseñas y tomar el control.

Finalmente, recomiendan cambiar las claves del correo electrónico, las aplicaciones bancarias, las billeteras virtuales y las redes sociales. Además, debe cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos y revisar los movimientos recientes para identificar pagos, compras o transferencias desconocidas y reportarlas de inmediato.