Las amenazas cibernéticas continúan evolucionando y los delincuentes emplean técnicas cada vez más sofisticadas para infiltrarse en los sistemas de grandes organizaciones. En un nuevo incidente, piratas informáticos lograron acceder a Cloud One, la principal infraestructura en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo que podría comprometer aplicaciones militares y datos personales confidenciales.

Filtración masiva pone en riesgo a usuarios de reconocidas aplicaciones: esta fue la información que quedó expuesta

Un funcionario confirmó el ataque informático ante NBC News, pero no ofreció detalles sobre cuándo se produjo la intrusión ni sobre las consecuencias que habría generado. Hasta ahora, tampoco se ha precisado el alcance de la vulneración.

“El Departamento de la Fuerza Aérea no hace comentarios sobre la seguridad, las vulnerabilidades o el estado operativo de redes y sistemas específicos”, señaló un vocero del departamento.

Por su parte, Reuters fue el primer medio en reportar el incidente y señaló que habría sido detectado el mes pasado, durante una actualización de la plataforma. Sin embargo, todavía se desconoce quiénes serían los responsables del ataque.

Todavía se desconoce quiénes serían los responsables del ataque. Foto: Gemini IA

El Centro Nacional de Información Criminal del FBI, una plataforma utilizada por autoridades federales, estatales y locales para compartir datos relevantes, sufrió recientemente una vulneración de seguridad, según informaron fuentes cercanas al caso.

Este hecho se conoce después de que, hace aproximadamente dos meses, el FBI y la Policía de los Países Bajos capturaran a los presuntos líderes de una red internacional dedicada a la ciberdelincuencia. El grupo habría robado información de empleados de una base de datos de la agencia, aunque todavía no se ha establecido si ambos incidentes están relacionados.

Las amenazas cibernéticas continúan evolucionando y los delincuentes emplean técnicas cada vez más sofisticadas para infiltrarse en los sistemas de grandes organizaciones. Foto: El País.

“Tomamos medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades de misión del departamento. Garantizar la seguridad, la resiliencia y la disponibilidad de nuestros activos de combate más críticos sigue siendo una prioridad máxima (…) El departamento continúa evaluando y modernizando sus capacidades empresariales en la nube para satisfacer los requisitos cambiantes de misión, seguridad, resiliencia y de los usuarios. Las decisiones relativas a la arquitectura técnica, la ubicación de las cargas de trabajo, los contratos y las capacidades futuras se toman a través de procesos establecidos de gobernanza, adquisición y gestión de riesgos”, agregó el portavoz de la Fuerza Aérea.