El 2026 ha estado marcado por varias brechas de seguridad y ciberataques que no solo han afectado a ciudadanos, sino que también han puesto en riesgo información sensible de grandes empresas.

Estos incidentes han alimentado las especulaciones en redes sociales sobre la posibilidad de que se produzca un apagón masivo como consecuencia de un ataque informático. Incluso, en plataformas digitales llegó a circular que el pasado 17 de noviembre ocurriría este evento.

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La información generó preocupación entre los usuarios, especialmente por las versiones que advertían que la interrupción del servicio podría extenderse durante 72 horas.

Sin embargo, estas afirmaciones resultaron ser rumores y desinformación que alcanzaron una amplia difusión en internet. Ante este panorama, SEMANA consultó a Rodrigo Álvarez, especialista en Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, sobre la posibilidad de que un apagón de grandes dimensiones esté relacionado con un ciberataque contra la infraestructura eléctrica.

“Es posible, pero no es lo más habitual. La gran mayoría de los apagones masivos tienen causas físicas u operativas: fallas técnicas en la red, eventos climáticos, desbalances entre oferta y demanda, problemas de mantenimiento o ataques físicos contra torres y subestaciones, algo que Colombia conoce bien”, afirmó.

Un ejemplo reciente es el apagón que afectó a España y Portugal, atribuido a sobretensiones y desconexiones en cadena, y no a un ataque informático. No obstante, existen antecedentes documentados de operaciones contra redes eléctricas, como las ocurridas en Ucrania en 2015 y 2016, cuando se utilizaron los programas maliciosos Industroyer e Industroyer2, diseñados para manipular equipos eléctricos.

“Mi recomendación es no saltar a conclusiones: ante un apagón, la hipótesis del ciberataque se investiga, pero se confirma con evidencia técnica”, señaló.

Imagen de referencia de una familia pasando un apagón eléctrico. Foto: AP

¿Qué tan expuestas están las redes eléctricas a los ciberataques?

De acuerdo con Álvarez, las redes eléctricas están más expuestas que hace 20 años debido a su creciente digitalización. La incorporación de sistemas de control remoto, medidores inteligentes y conexiones entre las áreas administrativas y operativas ha mejorado el funcionamiento de estas infraestructuras, pero también ha abierto nuevas posibilidades para los ciberdelincuentes.

Aun así, el especialista aclaró que lo más frecuente es que los ataques afecten los procesos internos de las compañías, sin llegar a interrumpir el suministro de energía. De hecho, comprometer los sistemas administrativos no significa necesariamente que los criminales puedan controlar la infraestructura física.

“Lo más común es que el ransomware afecte la parte administrativa de una empresa eléctrica (facturación, atención al cliente, sistemas internos) sin llegar a cortar el suministro. Pasar de ahí a controlar la operación física y generar un apagón es mucho más difícil”, explicó.

Para reducir estos riesgos, las empresas deben mantener una vigilancia constante de sus sistemas, reforzar las medidas de protección y trabajar de manera coordinada con las autoridades.

Un apagón de energía puede afectar los electrodomésticos. Foto: Getty Images

Las estafas que pueden surgir durante un apagón

Más allá de las afectaciones al servicio eléctrico, el especialista advirtió que una interrupción de gran magnitud también puede convertirse en una oportunidad para los ladrones, quienes aprovechan la preocupación y la necesidad de información de los ciudadanos para poner en marcha diferentes modalidades de fraude.

Entre las más comunes están los mensajes falsos que ofrecen compensaciones económicas por parte de las empresas de energía, las supuestas alertas bancarias, las solicitudes de códigos de verificación de WhatsApp y las cadenas con información engañosa. También pueden circular ofertas fraudulentas de equipos de emergencia y falsas campañas de solidaridad.

Por esta razón, se recomienda desconfiar de los mensajes que soliciten datos personales, contraseñas o códigos de verificación, evitar abrir enlaces sospechosos y consultar cualquier novedad únicamente a través de los canales oficiales de las empresas y entidades correspondientes.