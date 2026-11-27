Este 27 de noviembre comenzó el Black Friday, una de las jornadas comerciales más importantes del año, en la que los consumidores pueden encontrar descuentos en productos como ropa, electrodomésticos, calzado, juguetes y otros artículos.

Aunque las promociones suelen extenderse durante todo el fin de semana e incluso algunos días más, dependiendo de las estrategias de cada comercio, esta temporada también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes. El alto número de usuarios que aprovecha las ofertas en internet es un escenario que los estafadores utilizan para poner en marcha engaños, robar dinero y obtener información personal.

Filtración masiva pone en riesgo a usuarios de reconocidas aplicaciones: esta fue la información que quedó expuesta

Ante este panorama, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) hizo un llamado a los consumidores para que tomen precauciones antes de realizar pagos por internet y no se dejen llevar por promociones que parecen demasiado buenas para ser ciertas.

Entre las principales recomendaciones de la entidad está comprobar que las tiendas virtuales sean legítimas y revisar con atención sus direcciones web antes de ingresar datos personales o financieros. También aconseja comparar los precios, consultar la reputación de los vendedores y verificar las condiciones de entrega, garantía y devolución de los productos.

Otra medida importante es evitar los enlaces que llegan de remitentes desconocidos o mediante mensajes sospechosos. En su lugar, lo más seguro es ingresar directamente a las páginas oficiales de los comercios. Al momento de pagar, se deben utilizar los canales autorizados, verificar los datos de la transacción y nunca compartir contraseñas, códigos de seguridad ni información de las tarjetas.

Imagen de referencia de hombre comprando por internet. Foto: Colprensa

El cuidado también debe mantenerse al elegir la conexión desde la que se realiza la compra. El MinTIC recomienda evitar las operaciones bancarias y los pagos en línea a través de redes wifi públicas, así como utilizar dispositivos actualizados y conexiones seguras.

Las precauciones no terminan después de pagar

Una vez realizada la compra, es conveniente guardar los comprobantes, la confirmación del pedido y las condiciones de la transacción. Asimismo, lo ideal es activar las notificaciones bancarias y revisar periódicamente los movimientos de las cuentas para identificar posibles operaciones desconocidas.

A estas medidas se suma la activación de la verificación en dos pasos en las cuentas personales, especialmente en aquellas relacionadas con el correo electrónico, las redes sociales y las plataformas de compras. Esta herramienta añade una capa de protección frente a posibles accesos no autorizados.

Image de referencia de mujer comprando en Black Friday. Foto: Getty Images

Finalmente, si una persona identifica una oferta sospechosa o es víctima de un fraude digital, puede presentar el reporte ante el CAI Virtual de la Policía Nacional o acudir a la Fiscalía General de la Nación.

El llamado de las autoridades es aprovechar las promociones del Black Friday con precaución.