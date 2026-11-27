Hace algunos días, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la ciudadanía para que adopte hábitos de consumo más responsables y preste atención al uso que hace de sus electrodomésticos. El objetivo es evitar un gasto excesivo de energía que termine afectando considerablemente el bolsillo de los hogares.

¿Deja el cargador del celular conectado todo el día? Esto es lo que realmente consume electricidad

Según explicó el mandatario, el país atraviesa un panorama energético complejo, debido a que la demanda de electricidad está creciendo por encima de la capacidad disponible. En ese contexto, cuestionó las decisiones del Gobierno anterior frente al desarrollo de nuevos proyectos de generación y señaló que se necesita la colaboración de los ciudadanos para evitar que la situación se agrave.

Ante este escenario, una de las recomendaciones es comenzar por modificar pequeñas costumbres cotidianas, como desconectar algunos electrodomésticos cuando no se están utilizando, especialmente antes de salir de casa.

¿Por qué no basta con apagar el televisor?

Uno de los aparatos a los que conviene prestar atención es el televisor. De acuerdo con información de Kalley, aunque estos equipos estén apagados, pueden seguir consumiendo electricidad si permanecen conectados a la corriente. Esto ocurre porque algunos modelos mantienen ciertas funciones activas, como la recepción de actualizaciones o la posibilidad de encenderse rápidamente mediante el control remoto.

Imagen de referencia de persona controlando el consumo de energía de su casa. Foto: Getty Images

Este fenómeno se conoce como consumo fantasma o consumo en reposo. Según explica la compañía, se produce cuando un electrodoméstico continúa utilizando energía a pesar de no estar en funcionamiento. Esto sucede porque algunos de sus componentes internos permanecen activos para responder a los controles remotos, mantener relojes digitales o conservar determinadas configuraciones.

A esta lista también se suman los cargadores de celulares, tablets y computadores portátiles. Aunque no estén conectados a ningún dispositivo, pueden seguir consumiendo electricidad mientras permanecen enchufados. Si bien el gasto de cada uno puede parecer insignificante, mantenerlos conectados durante largos periodos contribuye al consumo acumulado del hogar.

La recomendación también aplica para otros aparatos de uso cotidiano, como cafeteras, hornos eléctricos pequeños, impresoras y sistemas de sonido, que pueden permanecer en modo de espera incluso cuando no se utilizan.

Imagen de referencia de una regleta eléctrica. Foto: Getty Images

Ahora bien, desconectar cada equipo por separado puede resultar poco práctico. Por eso, una alternativa para facilitar esta tarea es utilizar regletas o multitomas con interruptor, que permiten interrumpir el suministro eléctrico de varios dispositivos al mismo tiempo, sin tener que desenchufarlos individualmente.

No obstante, es importante elegir productos certificados, evitar sobrecargarlos y verificar que tengan la capacidad adecuada para los equipos conectados. También hay que tener en cuenta que los aparatos de alto consumo, como neveras, hornos y lavadoras, deben conectarse directamente a tomas eléctricas apropiadas, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.