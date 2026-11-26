Elon Musk volvió a llamar la atención con una promesa que involucra a millones de menores en Estados Unidos: entregarles dos acciones de SpaceX, la compañía aeroespacial que dirige.

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Musk explicó por qué quiere involucrar a los menores en SpaceX

El empresario explicó el propósito de la iniciativa y defendió la importancia de que las nuevas generaciones tengan participación en los proyectos que podrían marcar el rumbo de los próximos años.

Elon Musk destacó la importancia de que las nuevas generaciones tengan interés en el futuro. Foto: @elonmusk

“Vital que los niños tengan un interés en el futuro”, expresó Musk en una publicación en X, donde se refirió a su decisión de ampliar el compromiso que había anunciado inicialmente en octubre, cuando ofreció regalar una acción a cada niño estadounidense.

“Recomiendo conservar sus acciones”, dijo Musk, afirmando que SpaceX podría “valer aproximadamente un millón de veces la economía global actual” si “logra convertir la vida en multiplanetaria y aprovechar siquiera una millonésima parte de la energía del Sol”.

¿Cómo se entregarán las acciones de SpaceX?

De acuerdo con el anuncio del empresario, cada menor recibiría una acción procedente de SpaceX y otra que Musk entregaría de su patrimonio personal. La primera está prevista para diciembre de 2026, mientras que la segunda sería transferida en junio de 2027.

La compañía explicó que aportará una acción de nueva emisión por cada cuenta Trump activa, un mecanismo de inversión creado para ayudar a las familias estadounidenses a construir ahorros a largo plazo para sus hijos. Sin embargo, todavía no se han aclarado todos los detalles sobre la distribución de las acciones personales de Musk.

El respaldo político a la iniciativa de Musk

El anuncio también recibió comentarios del congresista estadounidense Michael Baumgartner, quien destacó la relación entre el regalo y el programa de inversión infantil impulsado mediante la ley conocida como One Big Beautiful Bill.

“Las cuentas de inversión infantil que creamos en la ‘One Big Beautiful Bill’ son un logro tan genial de este Congreso que beneficiará el futuro de América por generaciones”, escribió el legislador en X.

Baumgartner también agradeció la participación del empresario y mencionó a Michael Dell como otro de los millonarios que han respaldado el programa.

“¡Gracias Elon Musk por unirte a patriotas como Michael Dell para ayudar a poner a la juventud de América en un camino de ahorro e inversión!”, agregó.

La promesa de Musk tendría un valor cercano a los 18.600 millones de dólares, tomando como referencia el precio de cierre de las acciones de SpaceX del miércoles 25 de noviembre, que fue de 127,44 dólares.

*Con información de AFP.