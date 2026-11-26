El Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS) sorprendió al publicar, sin previo anuncio, tres documentos relacionados con el misterio de Bigfoot, también conocido como Sasquatch o Pie Grande. Los archivos fueron incorporados a su sala de lectura de la Ley de Libertad de Información (FOIA), donde quedaron disponibles para consulta pública.

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La publicación llamó la atención por la legendaria criatura, meses después de que el Pentágono ampliara su archivo público sobre fenómenos ovni. En esta ocasión, los documentos reúnen investigaciones, testimonios personales y recortes de prensa sobre supuestos avistamientos de Bigfoot en zonas boscosas del noroeste estadounidense.

Aunque los expedientes contienen registros de investigaciones oficiales y relatos de personas que aseguran haberse encontrado con la criatura, no presentan pruebas científicas que confirmen su existencia. Por ahora, los archivos permiten conocer algunos antecedentes de los reportes sobre Pie Grande, pero no resuelven el misterio de décadas.

Fotograma del vídeo de Bigfoot que Roger Patterson grabó en 1967 en el norte de California y que el documental ·Capturing Bigfoot· presenta como una falsificación. Foto: DW

¿Qué dicen los archivos publicados sobre la existencia de esta legendaria criatura?

Uno de los documentos más detallados corresponde a una investigación de 1982 sobre unas huellas halladas en la cuenca de Mill Creek, dentro del Bosque Nacional de Umatilla. El biólogo especializado en fauna Rodney Johnson analizó las marcas y concluyó que no parecían corresponder a un animal bípedo que superara las 300 libras, equivalentes a unos 136 kilogramos, según lo citado por el sitio web científico IFL Science.

En su evaluación, Johnson expuso ocho razones para cuestionar que las pisadas pertenecieran a Bigfoot, según The Guardian. Entre los aspectos que llamaron su atención estaba que la distancia entre las marcas se mantenía constante, incluso cuando el terreno presentaba pendientes. Sin embargo, también reconoció que las huellas tenían características naturales.

Escena de "Bigfoot: The Unforgettable Encounter" (1994), una película de ficción que llevó la leyenda al cine. Foto: DW

Además, el investigador contempló la posibilidad de que se hubiera utilizado un pie real como molde para fabricar las marcas. No obstante, en un informe posterior del Servicio Forestal, se inclinó por la hipótesis de un engaño y recomendó cerrar el caso, al considerar que las huellas constituían un “intento muy ingenioso de perpetrar un engaño”.

El segundo expediente incluido en los archivos del Servicio Forestal de Estados Unidos recoge un testimonio escrito en 1980 por Leo Kinney, quien recordó un extraño episodio ocurrido en 1949 durante una jornada de caza en Petty Creek, Montana. En aquella ocasión, se encontraba acompañado de otros tres hombres cuando salieron a recuperar un alce que habían abatido.

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Al llegar al lugar, los cazadores encontraron unas enormes huellas que parecían indicar que algo se había adelantado y había pasado por la zona. Además de las marcas en el suelo, percibieron un olor intenso y escucharon un sonido gutural, aunque ninguno consiguió ver a la criatura o identificar qué había provocado aquellos rastros.

Inicialmente, los hombres consideraron que podía tratarse de un oso, pero algunas características no coincidían con el comportamiento habitual de este animal. Kinney señaló que los osos no suelen desplazarse sobre sus patas traseras durante largos recorridos y sostuvo que aquello que había pasado por el lugar parecía haber levantado el alce del suelo.

Son varios los videos que dicen haber avistado a la criatura. Foto: Captura pantalla Facebook/ @/shannon.law.37

De acuerdo con el relato, reseñado por IFL Science, el grupo siguió las huellas durante aproximadamente media milla, unos 800 metros, antes de abandonar la búsqueda por temor a encontrarse con lo que hubiera dejado aquellas señales. Tiempo después, al conversar sobre el episodio, los cuatro cazadores reconocieron que habían experimentado la misma sensación de miedo durante aquel encuentro.

El tercer documento, por su parte, corresponde a una noticia de 2003 sobre el descubrimiento de cientos de huellas en la nieve del condado de Sanders, también en Montana. Uno de los habitantes de la zona, Bob Mesing, dedicó cerca de dos horas a seguir el rastro, pero terminó perdiéndolo al llegar a un sector con menos nieve. Aunque no logró determinar su origen, consideró que, si se trataba de una broma, quien la había organizado había preparado todo con gran cuidado.