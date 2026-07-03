Tres lugares de Colombia reconocidos por sus leyendas e historias inquietantes

Hay lugares en Colombia que han adquirido reconocimiento por las leyendas y los relatos paranormales que los rodean. A lo largo de los años, estos sitios han sido escenario de historias sobre apariciones, sucesos inexplicables y fantasmas, entre otros fenómenos. A continuación, tres de ellos:

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Salto del Tequendama

El Salto del Tequendama, ubicado en el departamento de Cundinamarca, es un destino rodeado de paisajes verdes y una imponente cascada, donde el sonido del agua al caer se mezcla con el canto de las aves y crea un ambiente único.

Sobre este lugar, durante años se han contado leyendas e historias paranormales, como la supuesta aparición de almas en pena de personas que han acabado con su vida al arrojarse al abismo, según describe una publicación del portal Colombia Travel.

“Según reza la tradición popular, este espacio tiene una fuerza especial que invita a quienes se acercan demasiado a la orilla a saltar. Sin embargo, también se dice que las muertes datan desde que tribus indígenas de la región llevaban a sus prisioneros para obligarlos a lanzarse”, agrega el artículo.

Gorgona

El Parque Nacional Natural Gorgona guarda una de las historias más fascinantes de Colombia. Entre 1959 y 1984, la isla funcionó como prisión de máxima seguridad y albergó a algunos de los criminales más peligrosos del país.

Colombia Travel señala que, de acuerdo con las creencias populares, la energía de este lugar “se ve acompañada por sombras fugaces y ruidos inexplicables; incluso, algunos visitantes aseguran haber experimentado la sensación de que alguien intenta retenerlos”.

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Cementerio Central

El Cementerio Central es uno de los más conocidos de Bogotá. Gracias a su valor cultural, histórico y arquitectónico, fue declarado monumento nacional en 1984. En este lugar reposan los restos de varios expresidentes, así como de reconocidos políticos y empresarios.

Sobre este sitio también se han difundido historias que hablan de “apariciones de un hombre, al parecer un monje que custodia el lugar, y una niña de 15 años”, quienes, según estos relatos, se presentan con túnicas blancas.

Cementerio central de Bogotá. Foto: .

“Adicionalmente, quienes trabajan en el cementerio aseguran que hasta allí llegan grupos de personas para hacer invocaciones, que es un punto de encuentro para las brujas y que el vudú y la magia negra son tema de todos los días. Todo esto se realiza, sobre todo, en un espacio conocido como el Caracol, una escalera que conduce a un sótano con múltiples pasillos llenos de tumbas”, agrega Colombia Travel.